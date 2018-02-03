女足慈善賽 這件事連日本人也佩服

仙台七夕女足總教練越後和男（左起）、社長西川善九、台灣運彩副總經理蔡明哲、台灣女足菁英隊總教練呂桂花、台灣足球發展協會名譽理事長石明謹、顧問鄭先萌在台灣運彩盃賽前記者會合影。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導
仙台七夕女足在雨中的台北田徑場進行訓練。（李弘斌攝）

台灣這次邀請日本仙台七夕女足隊訪台春訓並舉辦慈善邀請賽，原本可能成為最大障礙的球場草皮，在各方努力之下，在3日的賽前記者會反而獲得仙台七夕社長西川善久高度肯定，讓台灣這邊很有面子。

台灣運彩盃慈善女足賽 仙台七夕準備好了！

「我們已經先去台南進行春訓，驚訝的是才經過3、4個月，台南永華球場的草皮狀況竟然提升那麼多，」西川善九說：「即使在日本，這也是令人難以想像的！」仙台女足總教練越後和男也說，台北田徑場的草皮比之前好很多，若非下雨，狀況可能還會更棒一些。

台灣足球發展協會名譽理事長石明謹在賽前記者會感謝各方對球場草皮的大力幫忙。（李弘斌攝）

其實，在台灣足球發展協會名譽理事長石明謹安排本次仙台春訓與慈善邀請賽時，草皮就是最令他頭大的一環。台灣的氣候溫暖，交通、住宿不但便利，成本還比仙台其他春訓選項有競爭力，偏偏台灣就是沒有符合職業水準的天然草皮足球場，這又是足球賽最核心的要素之一。

台南永華足球場翻修草皮，供仙台女足春訓使用，也重新翻修草皮。（台灣足球發展協會提供）

石明謹說，仙台代表3度來台勘察場地，對草皮都猛搖頭，尤其仙台女子部特任部長齊藤美和子還為台灣球員沒有好球場叫屈，更令他汗顏。也或許是這樣的一席話，讓迎接仙台來訪的南市、北市都全力整修草皮，要保住台灣的面子。

「感覺這次像是台南、台北的草皮競賽，」石明謹在賽前記者會也特別感謝北市體育局副局長蔡培林對台北田徑場所投注的心力，直說：「明年我們的草皮會更好，不管是春訓或交流，歡迎仙台再來，也預祝他們今年贏得撫子聯賽冠軍！」

(中時電子報)

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