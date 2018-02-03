封閉2年的內門木柵吊橋重修完成啟用 重現昔日風采

2018年02月03日 17:08 中時 林雅惠

區公所出動內門小將全程陪大家踩線，盼吊橋新風采吸引更多人參觀。 （林雅惠攝）

木柵吊橋修復完成於3日啟用，盼重現昔日風采帶來更多觀光人潮。 （林雅惠攝）

內門區木柵教會附近山腰有22年歷史的木柵吊橋，因長年山區溼氣重致吊橋木質橋面及鋼纜鏽蝕受損，2年前基於安全考量暫時封閉，經內門區公所爭取經費進行修補，吊橋修復完成於3日啟用，盼重現昔日風采帶來更多觀光人潮。

內門區長邱瑞金表示，木柵吊橋位於內門區龍眼主要產地內興里及木柵里，每年春季龍眼花盛開，整個村落飄散著淡雅甘甜的花香，遊客從旗山沿著台三線進入內門後，距離木柵教會只要幾分鐘的車程，就可抵達木柵吊橋，橋上寬闊的視野非常適合新年走春，體驗樂活山城之美。

全新開放的木柵吊橋長約200公尺，這座好似在秘境裡的吊橋，從橋上遠望可看見為數眾多的林木，吊橋南邊為州界，有182線道、北邊為308高地，橫跨兩座山頭，遠望猶如繫在兩山頭間的銀絲，站在橋上視野廣闊，風景優美，為內門八景之一。

內門區公所經由高市府農業局協助爭取經費，修復這座對內門人具歷史意涵的吊橋，用耐久美觀的塑木層次排列，搭配醒目的紅色鋼索，使木柵吊橋風采再現。

3日眾多貴賓蒞臨參加啟用儀式，隨後進行木柵吊橋踩線祈福，區公所也出動內門小將全程陪大家，期盼吊橋新風采吸引更多人參觀。

(中時)