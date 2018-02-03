HBL》永仁剋普門「大進補」 明對淡商搶龍頭

2018年02月03日 16:53 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

鄭慧慈24分、15籃板。(林宋以情攝)

碰上提前晉級的5連勝普門，永仁3日強勢來襲，開賽7分鐘打出16比2攻勢，儘管普門當家射手羅培儀，下半場外線連發扳平，但永仁穩住陣腳，在菜鳥鄭慧慈單場24分、15籃板領銜下，75比67確定收下4強門票，明若對淡商勝出還有忘攀上龍頭。

普門開賽打得荒腔走板，永仁拉出16比2攻勢，超級新人鄭慧慈，上半場就拿下12分、9籃板。

羅培儀17分。(林宋以情攝)

普門直到第2節才找回手感，陳孟欣率隊反攻，半場追到28比31僅剩3分差。決勝節羅培儀倒數5分鐘3記三分球，又讓永仁嚇出冷汗，但鄭慧慈19秒左邊底線兩分球跳投，澆熄永仁反撲氣焰。

不過領先一度達雙位數分，卻能讓普門扳平，永仁教頭時超傑表示將是球隊之後課題，「領先十幾分還能被追平，是我們之後要克服的問題。」

此役新人后熱門人選鄭慧慈，表現受教頭稱讚，與陳芷英的「超級新人」對決備受關注，教頭賽前對她說，「她前一場打不好，我賽前說，只要把防守、籃板做好，妳一定能有發揮。」

永仁這一勝大進補，不僅笑納4強門票，明天只要擊敗淡商取得6勝1負，若滬江、普門明日都贏同樣6勝1負，但3隊比較勝負分，永仁取得+4分，將躍居龍頭寶座。

(中時電子報)