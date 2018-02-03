邱志偉推動湖內區大湖埤排水護岸改善應急工程

2018年02月03日 17:09 中時 林雅惠

高市湖內區大湖埤排水正義社區下游段，目前兩岸堤防大部分為土堤護岸型式，長期受水流沖刷，土堤崩落於河道淤積，減少渠道通水面積，造成水位壅高，導致兩岸淹水區域之淹水情勢加劇，每逢雨季汛期時節，居民常因水患導致財產損失，甚至危及生命安全，地方欲求整治卻苦無經費。立委邱志偉於接獲民眾陳情後，立即邀集經濟部水利署及高市府水利局等單位到現場會勘，並向水利署爭取該河段整治經費。市議員陳明澤也一同出席關切。

邱志偉指出，大湖埤排水正義社區下游段每逢颱風豪雨來襲，便使護岸嚴重崩塌，恐危急兩岸居民生命財產安全。高市府分別於103年及104年度著手規劃「大湖埤排水金隱宮第一期護岸應急工程」及「大湖埤排水正義社區護岸第二期新建工程」，改善護岸所需工程總經費約940萬元，經立委邱志偉與高雄市政府的努力成功向經濟部水利署爭取相關工程補助經費，第一期工程及第二期工程分別於104年3月及10月完工。

惟下游部分護岸工程因經費不足而尚未興建，每逢汛期當地居民仍飽受水患之苦，邱志偉持續接獲民眾陳情，希望盡速進行後續工程，再度邀集經濟部水利署第六河川局、高市府水利局、湖內區公所等相關單位至現場進行勘查。經與會單位勘查「大湖埤排水(大湖埤橋上游)護岸改善應急工程」，改善護岸長度總計約110公尺，經濟部水利署已同意補助治水工程經費約700萬元，工程預計於107年6月底前完工。

邱志偉進一步表示，希望「高雄市湖內區大湖埤排水(大湖埤橋上游)護岸改善應急工程」順利完工，能提供一個無水患居住空間，未來他將更努力去爭取這些排水設施的改善經費，確保民眾免於水患憂慮。

(中時)