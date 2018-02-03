邱志偉推動湖內區大湖埤排水護岸改善應急工程

友善列印
中時

高市湖內區大湖埤排水正義社區下游段，目前兩岸堤防大部分為土堤護岸型式，長期受水流沖刷，土堤崩落於河道淤積，減少渠道通水面積，造成水位壅高，導致兩岸淹水區域之淹水情勢加劇，每逢雨季汛期時節，居民常因水患導致財產損失，甚至危及生命安全，地方欲求整治卻苦無經費。立委邱志偉於接獲民眾陳情後，立即邀集經濟部水利署及高市府水利局等單位到現場會勘，並向水利署爭取該河段整治經費。市議員陳明澤也一同出席關切。

邱志偉指出，大湖埤排水正義社區下游段每逢颱風豪雨來襲，便使護岸嚴重崩塌，恐危急兩岸居民生命財產安全。高市府分別於103年及104年度著手規劃「大湖埤排水金隱宮第一期護岸應急工程」及「大湖埤排水正義社區護岸第二期新建工程」，改善護岸所需工程總經費約940萬元，經立委邱志偉與高雄市政府的努力成功向經濟部水利署爭取相關工程補助經費，第一期工程及第二期工程分別於104年3月及10月完工。

惟下游部分護岸工程因經費不足而尚未興建，每逢汛期當地居民仍飽受水患之苦，邱志偉持續接獲民眾陳情，希望盡速進行後續工程，再度邀集經濟部水利署第六河川局、高市府水利局、湖內區公所等相關單位至現場進行勘查。經與會單位勘查「大湖埤排水(大湖埤橋上游)護岸改善應急工程」，改善護岸長度總計約110公尺，經濟部水利署已同意補助治水工程經費約700萬元，工程預計於107年6月底前完工。

邱志偉進一步表示，希望「高雄市湖內區大湖埤排水(大湖埤橋上游)護岸改善應急工程」順利完工，能提供一個無水患居住空間，未來他將更努力去爭取這些排水設施的改善經費，確保民眾免於水患憂慮。

(中時)

封閉2年的內門木柵吊橋重修完成… 再凍也要買雞排 浮誇「裹被哥」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。