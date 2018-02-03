再凍也要買雞排 浮誇「裹被哥」引網友發噱

2018年02月03日 17:03 中時 王文吉

「裹被哥」包著厚重棉被外出買雞排，模樣引人發噱。（王文吉翻攝）

男子裹棉被外出買雞排，似乎保暖效果不好，還一直來回踱步。（王文吉翻攝）

雞排店將「裹被哥」照片發佈到臉書粉絲頁，並提醒大家「天氣冷冷不想出門沒關係，我們有熱情外送喲」。（王文吉翻攝）

冷到裹棉被也要買雞排！台中后里一家雞排店日前在臉書粉絲頁發布「客人裹棉被買雞排」照片，還揶揄「寒流來也別想阻擋這位客人想吃雞排的慾望啊！給你一百萬個讚，大家多注意保暖，天氣冷冷不想出門沒關係，我們有熱情外送喲！歡迎來電。」網友看了直呼誇張，也有人表示「如果我是老闆，我一定送他半根黑輪。」

雞排店前，幾位客人穿厚外套等炸物，只有男子包著粉色系棉被，引起其他顧客側目，照片在臉書轉發分享，網友留言「超狂的」、「裹著棉被也要來吃雞排的衝勁」、「雞排魅力無法檔」也有人搞笑說「這太浮誇了...好吃成這樣，看來我真的要找時間去吃」、「注意看裡面有沒有包著另外一個人」。

「裹棉被買雞排」照片於1日晚間10時刊登，根據中央氣象局資料，當時后里氣溫為攝氏11.6度。店家表示，裹棉被的男子應是熟客，當晚他跟幾個朋友一起開車過來，只有他包著棉被下車，女兒看到覺得好玩，就拿起手機拍下照片。

(中時)