再凍也要買雞排 浮誇「裹被哥」引網友發噱

穿厚外套的顧客在店前等炸物，一旁「裹被哥」包著粉紅色棉被，顯得浮誇許多。（王文吉翻攝）

友善列印
中時
「裹被哥」包著厚重棉被外出買雞排，模樣引人發噱。（王文吉翻攝）
男子裹棉被外出買雞排，似乎保暖效果不好，還一直來回踱步。（王文吉翻攝）
雞排店將「裹被哥」照片發佈到臉書粉絲頁，並提醒大家「天氣冷冷不想出門沒關係，我們有熱情外送喲」。（王文吉翻攝）

冷到裹棉被也要買雞排！台中后里一家雞排店日前在臉書粉絲頁發布「客人裹棉被買雞排」照片，還揶揄「寒流來也別想阻擋這位客人想吃雞排的慾望啊！給你一百萬個讚，大家多注意保暖，天氣冷冷不想出門沒關係，我們有熱情外送喲！歡迎來電。」網友看了直呼誇張，也有人表示「如果我是老闆，我一定送他半根黑輪。」

雞排店前，幾位客人穿厚外套等炸物，只有男子包著粉色系棉被，引起其他顧客側目，照片在臉書轉發分享，網友留言「超狂的」、「裹著棉被也要來吃雞排的衝勁」、「雞排魅力無法檔」也有人搞笑說「這太浮誇了...好吃成這樣，看來我真的要找時間去吃」、「注意看裡面有沒有包著另外一個人」。

「裹棉被買雞排」照片於1日晚間10時刊登，根據中央氣象局資料，當時后里氣溫為攝氏11.6度。店家表示，裹棉被的男子應是熟客，當晚他跟幾個朋友一起開車過來，只有他包著棉被下車，女兒看到覺得好玩，就拿起手機拍下照片。

(中時)

邱志偉推動湖內區大湖埤排水護岸… 賴清德視察南投縣首家公有營造物…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。