賴清德視察南投縣首家公有營造物轉型五星級長照2.0服務

2018年02月03日 17:10 中時 楊樹煌

▲賴院長在中寮長照中心強調，去年政府編列4億餘元長照經費，今年則編列10億元支持南投縣偏鄉的長照服務，希望長照愈做愈好，提供長輩更好的照顧。（楊樹煌攝）

▲行政院長賴清德（左）參訪中寮鄉伊甸基金會綜合長照服務中心，隨和的逐一與工作人員擊掌，為她們加油打氣。（楊樹煌攝）

▲賴清德（右）參觀音樂輔療教室，逐一與長照長輩握手、話家常，讓長輩都歡欣不已。（楊樹煌攝）

▲賴院長在長照中心見長輩在玩麻將棋鬥智，桌上並擺放著代幣錢，開玩笑說，可不可以「吃紅」？（楊樹煌攝）

▲賴清德院長（右2）在體適能教室見97歲人瑞陳張實（左），打槌球有力氣、還能坐著打少林螳螂拳，要全場人士為其鼓掌加油，讓全場洋溢著歡笑聲。（楊樹煌攝）

行政院長賴清德關懷長照2.0服務，今3日專程前往中寮鄉視察由伊甸基金會辦理的南投縣首家綜合式長照服務機構，對內部幾乎五星級的設備與專業服務，表示讚揚，並肯定第一線的長照服務人員，賴院長強調，未來除提高專業人員薪水外，也將透過證照取得等方式增加其認同感與光榮感。

賴院長今天由衛生福利部長陳時中、南投縣長林明溱、中寮鄉長張永輝及伊甸基金會董事成亮及立委蔡培慧、林靜儀等人陪同下，前往中寮鄉參訪伊甸基金會附設的「耆福綜合式長照機構」，下車見到列隊迎接的伊甸服務人員與志工群，特別歡欣，隨和的逐一與工作人員擊掌，為她們加油打氣。

賴院長在視察中，分別參訪體適能空間、音樂輔療的各項樂器敲打，見讓長輩活力十足，院長則不斷與長照長輩互動話家常，看到長輩在玩麻將棋鬥智，桌上並擺放著代幣錢，還開心的說，可不可以「吃紅」？見到97歲陳張實人瑞，不但打槌球很有力氣、還能坐著打少林螳螂拳，要全場人士為其鼓掌加油，讓全場洋溢著歡樂笑聲。

在參訪中，賴院長得知該長照中心係由鄉立托兒所改建，連中寮鄉公所都是921大地震後，由台南市政府認養興建的，而今將該公有營造物轉型為衛福據點，由縣府出錢、中寮鄉公所提供建築物、伊甸提供人，並有五星級的設備與專業服務，讓長者們都能獲得妥善照顧，大家都很快樂，院長直呼是成就善緣，值得肯定與學習。

賴院長強調，去年政府編列4億餘元長照經費，今年則編列10億元支持南投縣偏鄉的長照服務，希望能愈做愈好，提供長輩更好的照顧；賴院長並讚揚尹甸傳播愛，解決社會問題，由縣長林明溱已預約未來能住進該長照中心，就可見該長照的服務有多好，而且空間寬敞又明亮，有如五星級的設傋。

(中時)