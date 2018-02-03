要打擊也OK！37歲松坂大輔練打扛2轟

2018年02月03日 17:13 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔加盟中日龍續拚日職，但因中日所屬中央聯盟沒有指定打擊(DH)制，投手必須上場打擊，投身春訓的松坂今(3日)也展開練打，高中時期扛過4棒的他，即便許久沒練打，仍具有長打實力，練打53球兩度把球送過左外野大牆，現場掌聲四起。

1998年橫濱高校完成春夏甲子園連霸，當時3年級的松坂就是球隊4棒。松坂而後加盟西武獅，因太平洋聯盟有DH制，他只在兩聯盟交流戰時才有機會打擊，總計20打數5安打、包括1轟。松坂到大聯盟後，紅襪也有DH，因此他打擊機會也不多，總計37打數有7安。

《Full-Count》報導，松坂春訓前2天都有投球，今天則只在熱身時簡單傳接球，整天沒有投球，他解釋，「昨天決定的，跟天氣沒有關係。是讓肩膀休息嗎？我想是這樣，這是很平常的決定。」松坂沒投球，而跟山井大介、吉見一起及大野雄大3人一起練特打。

松坂表示，總教練森繁和有告知會排他上場打擊，他雖不知是玩笑話還認真的，但他仍投身訓練。一般央聯投手若要打擊，先發投手投的局數長，會較容易需打擊，牛棚投手機會較少；跟松坂一起練打的吉見、山井跟大野，都是先發投手，這或許也能猜出中日對松坂的定位。

松坂很久沒打擊，坦言揮棒感覺跟時機點掌握有些陌生；不過報導指出，他打第15球時就把球送上左外野看台，第17球又再度開轟，讓場邊球迷看了頻拍手叫好。最後松坂共打53球，有2球轟出牆，大野跟山井都掛0，吉見也只有1轟。

「能把球打出去感覺很棒！」松坂說，他不給自己打不好不好的壓力，以全壘打為目標去打，很慶幸真的做到了。松坂結束練習後，隨即展開簽名會，簽名人龍排了約100公尺遠，人多到松坂簽20分鐘還沒簽完，足見他的高人氣。

(中時電子報)