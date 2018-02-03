這裡最有年味 18位書畫名家齊聚「成美文化園」揮毫

鹿港高齡已86歲的彩繪大師施榮章現場手繪代表吉祥富貴的牡丹花，吸引民眾等候圍觀。(謝瓊雲攝)

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位在彰化縣永靖鄉的成美文化園上午舉行成美揮毫活動。(謝瓊雲攝)
位在彰化縣永靖鄉的成美文化園上午舉行成美揮毫活動，不少民眾不畏低溫前來領春聯。(謝瓊雲攝)
位在彰化縣永靖鄉的成美文化園上午舉行成美揮毫活動，不少民眾不畏低溫前來領春聯。(謝瓊雲攝)

成美文化園3日在幸福大廳舉辦第六屆「成美揮毫」，現場由書法大師吳肇昌領軍，與君承書法社十八位書法、年畫與剪紙藝術家聯手，現場書畫出千份春聯，讓入園民眾免費排隊領取，現場喜氣洋洋、充滿年味。

新年走春最佳去處，打造最有年味的園區。連續十年舉辦新春活動的成美文化園，今年農曆春節期間將打造彰化最有年味的園區，讓彰化鄉親、返鄉遊子一進到成美園區，就感受到濃濃的過年氣氛。

雖然強烈寒流來襲，氣溫驟降到10度，仍有不少民眾不畏低溫，排隊等候入園領取春聯，來自鹿港高齡86歲的彩繪大師施榮章在宣紙上以細膩筆觸點綴畫出吉祥富貴的牡丹花，吸引許多民眾圍觀。

成美文化園執行長陳茂嘉示，年年舉辦春節活動，目的就是要傳承華人對於｢過年｣的悠久文化，每到年節最鮮明的視覺意象就是家家戶戶除舊佈新、貼春聯；幸福大廳連續六年來邀請名家揮毫送給民眾，除了發揚傳統文化，也是延續集團創辦人魏和德樂於分享、成人之美的精神。

陳茂嘉說，打造最有年味的成美文化園，大年初一到初五，成美文化園將採「參觀免預約」專案，民眾只要現場排隊，就能入場欣賞園區美景；歡迎在地鄉親、返鄉過年新春期間多多到園區走春。

成美文化園「戊戌年‧成美好時令」春節系列活動，由成美揮毫活動開啟序幕，將一路延伸到3月2日元宵節；元宵節當天，還將號召「千人提燈遊永靖」、舉辦熱鬧滾滾的踩街活動，並在永靖街上在地信仰中心永安宮廟埕前舉辦猜燈謎摸彩，長達一個月的活動，讓參加民眾都感受濃濃傳統年味。

(中時)

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