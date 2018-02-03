中市社會 民政局長上菜 為弱勢圍爐暖呼呼

台中市社會局長呂建德（右）3日穿起工作圍裙，在慈濟歲末圍爐為照顧戶、弱勢家庭上菜。（盧金足翻攝）

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中時

慈濟台中分會3日舉辦冬令發放暨歲末圍爐，共發放超過5800冬令物資，今年在台中靜思堂席開82桌，社會局長呂建德、民政局長周永鴻擔任上菜服務人員，副市長林依瑩表示，政府部門受限於低收門檻，有許多弱勢家庭無法被幫助，感恩有慈濟愛的接力，讓社會有需要的人能獲得及時關懷。

近50多年來，慈濟年年舉辦冬令發放，同時邀請慈濟的照顧戶、弱勢家庭等，在各地靜思堂同桌圍爐，慈濟志工溫馨陪伴，感受春節熱鬧氣氛，圍爐後，志工將裝滿年節用品及冬令物資的「福慧袋」分送參加圍爐的民眾。

大台中區慈濟志工於3日在台中靜思堂、民權會所、大里共修處、大甲聯絡處舉辦冬令發放暨圍爐，各道佳餚如佛跳牆等輪番上桌，在寒流天氣，吃在嘴裡、暖在心裡，呂建德和周永鴻穿上工作圍裙，為照顧蹉上菜。

圍爐會場傳來薩克斯風悅耳樂聲，表演者是詹志龍兒子，全家勇敢站出來同樂，詹志龍分享生命故事，他擁有一副好歌喉，原本從事建築板模工作，閒暇會到餐廳當駐唱歌手。

但10年前一場車禍導致他上半身癱瘓，努力復健，雖恢復行走能力，右手因神經斷裂萎縮，生計落在妻子身上，幸有慈濟志工挹注補助，讓家人免於擔憂生活費用與學費。

就讀高二的大兒子擅長歌唱及演奏薩克斯風，常在各場合演出，不但能貼補家用，也能一展長才，父親努力復健不放棄

，他也要更打拚，長大要當全家人的靠山。

(中時)

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