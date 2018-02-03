劉世芳拜會中油董座戴謙 爭取興建高雄企業總部

2018年02月03日 17:22 中時 林宏聰

中油關鍵產能多半位於高雄，立委劉世芳2日偕同立委賴瑞隆、高市議員黃石龍、李柏毅、高市經發局長曾文生、都發局長李怡德等人，並邀中油工會一分會理事長顔飛龍、前理事長陳枝章，一同前往拜會中油董事長戴謙，雙方透過協調各項攸關高雄經濟發展的議題、勞宅與宿舍議題，盼使中油紥根高雄的產創藍圖更明確。

劉世芳表示，八一氣爆後，高市府要求在高雄有石化管線的業者遷籍高雄，中油早在2016年即依承諾，將公司改為登記在高雄楠梓區，她利用拜會董事長戴謙的機會，特別再爭取「南遷建中油企業總部」。

立委賴瑞隆也說，盼中油總部設置在高雄，提升整體發展，將高端管理人才留在高雄，尤其日前桃園廠意外事件後，高雄盼望中油設置高雄總部，以便研發、公安都能立即處理。

經濟部日前陳報「新材料循環產業園區設置申請計畫」，待行政院核定。劉世芳表示，未來結合由台大、成大、中山等3校合作的「國際材料學院」，以及規畫由工研院、金工中心等研發法人及中油公司的綠能科技研究所，緊密產學連結，把中油的舊廠區轉型成科技、綠能的循環經濟園區，促進高雄經濟轉型。

​至於中油持有的特倉三土地，面積達5.71公頃，劉世芳強調，這個區域鄰近高雄展覽館及軟體科技園區，是亞洲新灣區水岸第一排，一定要有正面發展。

經發局則請中油評估投資興建生產事業總部，結合新南向政策推動，帶動民間企業投入。

(中時)