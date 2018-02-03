挨控噪音擾鄰 個資竟被員警大公開

劉男控訴自己個資竟被龜山員警大公開。(蔡依珍翻攝)

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中時

龜山劉姓男子近日屢屢錯失龜山警分局龜山所員警來電，回撥卻因「不知誰打的」沒下文，沒想到3日返家驚見大門張貼大大的「勸導單」，陳述他噪音擾鄰，文末被勸導人附上劉姓男子姓名、身分證字號、住址和手機等個資，劉男傻眼氣憤，質疑警方公然洩漏個資。

龜山警分局表示，凌姓員警接獲1999市長信箱檢舉噪音案前往勸導，因劉姓男子外出工作未遇，員警便宜行事將勸導單張貼門口，除向劉姓民眾致歉，強調定會依規定懲處，未來也會加強員警教育訓練，避免類似情形再次發生。據了解，32歲的凌姓員警104年四等特考畢業，去年初到龜山所實習，7月才正式成為警察，至今剛滿半年。

劉姓男子在PTT八卦板發文自述，2年前在龜山買下一棟公寓和母親同住，1年前樓下鄰居反映漏水要求改善，請了水電工勘查發現埋在地板下的熱水管漏水，若將暗管改成明管改善漏水要價3萬，劉男覺得有點貴，自己另請水電改成明管，並送鄰居2桶油漆修補壁癌，但對方仍認為漏水沒改善，還說陽台澆花水滴、半夜在搬東西都在干擾他們，屢屢上門。

劉男說自己是責任制的輪班人，在家時間少，沒有多理睬，近日卻看到多通「龜山派出所」未接來電，分別在清晨和中午來電，他都因在工作、睡覺錯失來電，回撥卻因「不知道是哪個承辦員警打的」沒下文。沒想到3日回家驚見門口被張貼勸導單，上面竟詳細記載他的個人資料，包括身分證字號、電話、出生年月日、住址等，讓他瞠目結舌，質疑：「我的個資是可以公開貼在大門口的嗎？」

劉男喊冤強調一天只有回家洗澡、睡覺，「可以發出那麼多噪音我還真不知道！」並附上與派出所的通聯記錄和被張貼的勸導單問：「遇到這種狀況該去哪裡申訴？」

(中時)

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