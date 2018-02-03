保障消費者安全 小遠百火災搶救演練

2018年02月03日 17:27 中時 葉書宏

新北市消防局在遠東百貨（小遠百）舉辦「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局在遠東百貨（小遠百）舉辦「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局在遠東百貨（小遠百）舉辦「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」。（葉書宏翻攝）

新北市消防局在遠東百貨（小遠百）舉辦「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，為提供民眾優質購物環境，保障民眾出入公共場所安全，並提升市民防災意識，新北市政府消防局第一救災救護大隊今（3日），在遠東百貨（小遠百）舉辦「107年春節強化場所編組暨火災搶救演練」。

消防演練為力求逼真，模擬商場一樓因內部電器線路溫度異常急劇增高，導致電線短路起火進而引起火災，內部員工發現後，立即啟動自衛消防編組，並透過防災中心監控現場狀況並隨時通報119並結合消防人員救援、雲梯車升梯救援、傷患緊急救護等專業作為。

現場分為7項情境操作，為「災害發生之通報及初期作為」、「火災發生及啟動自衛消防編組機制」、「避難引導演練」、「安全防護演練」、「滅火搶救演練」、「緊急救護演練」、「搶救佈署演練」，藉由本次示範演練，提升員工面對火災初期應變與防災技能，強化賣場防火管理及消防人員災害搶救之應變能力，提供消費者安全無虞的場所，讓民眾安心過好年。

第一救災救護大隊長尚少華提醒，至各公共場所休閒消費時，應注意避難逃生路線及消防安全設備的位置，一旦發生災害時，應保持鎮靜，切勿驚慌，聽從現場人員指示。

(中時)