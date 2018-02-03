拜年Q貼圖、新派年菜秀創意！迪化街尋「過年的力量」

2018年02月03日 17:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

農曆年快到了！這幾天遇上今年冬天最強寒流！然在年貨大街「迪化街」依舊人氣強滾滾！2018年台北年貨大街於2月1日盛大展開，今年主題「你不知道過年的力量」，希望以KUSO的口號與活動。

為提升年節的氛圍與年輕人參與感，並從中重新發現過年的力量，感受年節溫馨樂趣。特別設計「拜年貼圖產生器」、「新派年菜懶人包」、「悄悄話紅包袋」DIY、「年度一字創意斗方」、「扮裝年味普拉斯」等體驗活動，讓民眾體驗最潮過年。臺北市商業處更特別邀請賀歲片「花甲大人轉男孩」劇組團隊到迪化商圈體驗亮點活動，提供民眾遊玩指南，也傳遞過年的團聚同歡的意義。

花甲大人轉男孩劇組參與台北年貨大街活動並與粉絲合影。（台北市商業處提供）

花甲大人瘋年貨，民眾粉絲樂開懷

台北市商業處江美玲副處長表示，台北年貨大街是臺北最具代表性的經典節慶，今年以「你不知道過年的力量」來引出年節氣氛，透過各種過年力量的渲染，在年味漸淡的現代社會，希望讓年輕人和家人重新找回過年的期待和溫暖。瞿友寧導演也趁著年節前夕，帶領劇組團隊包含柯叔元、盧廣仲、嚴正嵐...等走訪迪化商圈拜年博彩頭，一起體驗台北年貨大街活動。

花甲大人轉男孩劇組在台北年貨大街迪化舞台「拜年貼圖產生器」前合影。（台北市商業處提供）

拜年貼圖產生器，過年說不出口的都讓貼圖回應吧

年貨大街的主場迪化商圈，其最受矚目莫過於是情境式背板，往年模擬成復古街區，讓民眾玩穿越體驗。今年一改靜態設計，將無俚頭的標語道具牌納入背牆，包含「風太大聽不到」、「我幸福肥」等趣味回應，要讓民眾拍照留念同時，也可以幽默的方式表達出自己的態度，做出自己的拜年貼圖。同時運用AR技術，只要用行動裝置掃描一旁的萌犬插畫，就能透過AR擴增實境，與不同情境的萌犬一同互動合影！

盧廣仲隨花甲大人轉男孩劇組來迪化街拜年，開心試吃南北貨與年節零食。（台北市商業處提供）

迪化店家二代搭私廚，新派年菜吸睛又養身

今年年貨大街主打年輕人牌，特別與迪化店家二代合作，與在地私廚聯合研發，推出年輕人也能輕鬆做的「新派年菜懶人包」。由聯通漢芳、常陞行與李日勝等三家老字號店家各推出一道菜色，分別為「超蝦花茶沙拉」、「栗泥香菇GG捲」與「贏明太子義大利麵」。

年輕二代運用創意，將自家南北貨入菜，以簡單、好上手的作法，將在現場直接進行教學，讓年輕人不再擠不進廚房，年菜輕鬆端上桌，並以KUSO名稱命名，賦予與傳統年菜不一樣的吉祥寓意。

在地主廚介紹瞿友寧導演、柯叔元與范足妹（由左至右）體驗「新派年菜」。（台北市商業處提供）

台北年貨大街系列活動期間為2月1日至2月14日，主打年輕人對於過年既期待又害怕的心情，邀請年輕人參與系列活動，除了「拜年貼圖產生器」、「新派年菜懶人包」以外，還有包含「悄悄話紅包袋」DIY、「年度一字創意斗方」體驗，讓民眾可以發揮創意，做出符合自己風格的年節元素。

永樂廣場也提供免費換裝拍照體驗，期待民眾能感染過年時的熱鬧氣氛，感受「過年的力量」！欲知更多活動資訊，可於「台北市商業處-猴呷猴七淘 in taipei」臉書粉絲團。

(中時電子報)