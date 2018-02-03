搭郵輪也能很時尚！全新大型燈光歌舞秀吸睛度爆表

公主遊輪旗艦級「盛世公主號」以多元表演項目搭配豐富餐食，提供旅客絕佳旅途體驗。（圖片提供／公主遊輪）

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《愛在遊樂園》演員優美歌聲搭配生動舞姿，為旅客帶來全新娛樂體驗。（圖片提供／公主遊輪）
原創歌舞秀《奇妙旅程》以高科技器具結合搖滾樂，打造海上夢幻劇場。（圖片提供／公主遊輪）
「歌詩達郵輪·幸運號」帶有純正義式血統，瀰漫濃厚藝術氣息。（圖片提供／歌詩達郵輪）
幸運號專屬表演節目《羅密歐與朱麗葉》，重新詮釋莎士比亞歌劇。（圖片提供／歌詩達郵輪）

亞洲郵輪市場蓬勃發展，各大郵輪品牌搶攻年輕族群商機，推出大型燈光歌舞表演，牢牢抓住群眾目光。

公主遊輪旗下盛世公主號找來《美國偶像/American Idol》導演與編舞大師Danny Teeson合作，推出《奇妙旅程/Fantastic Journey》及《愛在遊樂園/Fiera》原創歌舞秀，其中《奇妙旅程》在船上公主劇院打造270度環景舞台，結合搖滾樂與完美空中特技表演，搭配3D特效演出，帶來聲光視覺雙重盛宴。

歌舞劇《愛在遊樂園》，由17名專業舞者在巨型LED屏幕前，以精湛舞蹈配合優美歌聲，多首膾炙人口曲目，包括槍與玫瑰「Sweet Child of Mine」、麥克傑克森「Man in the Mirror」、Lady Gaga「Born This Way」伴奏，旅客沈浸歌舞打造奇幻世界。

隸屬嘉年華遊輪集團旗下品牌公主遊輪，擁有17 艘現代遊輪，並提供餐飲、娛樂、休閒多元服務．其中「盛世公主號」總噸位14萬3000噸、載客數3560人，8成以上房型配有獨立陽台，旅客可盡覽海洋風光。

搭乘歌詩達郵輪·幸運號出航別錯過國王1932大劇院獨創歌舞劇《羅密歐與朱麗葉》，改編文藝復興時期莎士比亞歌劇，結合雜技、音樂與舞者優美舞姿，帶給旅客全新體驗。歌詩達郵輪．幸運號素有「海上博物館」稱號，網羅文藝復興三傑達芬奇、米開朗基羅、拉斐爾畫作與雕塑為繆思，打造帶有濃厚義式風情特色郵輪。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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