彰化高鐵聯外道路全線通車 魏明谷：將延伸至二水接國三

彰化高鐵聯外道路3日上午舉行全線通車典禮。（謝瓊雲攝）

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全長9.4公里的高鐵彰化站聯外道路，3日上午舉行通車典禮，早晨氣溫不到十度，彰化縣長魏明谷(前排右起)、立委陳素月，為上千名參與自行車體驗新路沿線風光的彰化鄉親打氣。（謝瓊雲攝）
上千位民眾報名參加自行車風光體驗，在氣溫僅10度的冷風中感受高鐵聯外道路新路的便捷舒適程度。（謝瓊雲攝）

彰化高鐵聯外道路通車了！彰化縣政府3日上午在站區旁盛大舉行全線通車典禮暨自行車體驗活動，上千民眾不畏10度低溫，騎乘在新道路上感受沿線風光與道路的便捷，主持通車典禮的彰化縣長魏明谷宣布將全力將聯外道路往南延伸到二水鄉、林內鄉銜接國道三號。

上午8點半，魏明谷頂著十度低溫和強勁冷風，現身高鐵站區，騎上鐵馬與一千多名群眾享受環道體驗，隨後趕赴其他行程，10點半再回到站區與立委陳素月一同向回程的民眾致意，並主持聯外道路全線通車典禮。

魏明谷表示，這段路是他上任後第一件視察的道路工程，也是他與縣府團隊建構「三橫三縱、三鐵三橋」重大交通建設中，推動東彰道路建設的重要指標，天氣雖冷，但看到鄉親熱情參與和眼神裡的期待，讓他深刻感受到交通便捷的重要。

他說，很高興能由自己親口向鄉親宣布完工通車的好消息，未來田中到員林林厝交流道車程僅10分鐘，未來必定能有效提昇高鐵載運量，希望能每半小時增加一班次。

魏明谷強調，高鐵聯絡段屬於東彰快速道路的中段，縣府將全力往南延伸，待東彰道路建構完成後，雲林縣斗六市、南投縣民，到田中搭高鐵將更快更便捷，大大增加高鐵彰化站的客源。

彰化高鐵聯外道路全長九點四公里，耗時四年總經費三十五億打造，道路途經員林、社頭、永靖、田尾、田中午鄉鎮市區，開通後可大幅縮減民眾通往台七十六線林厝交流道與高鐵站的交通路程，若從兩地往返更只要十分鐘，可望增加員林人利用高鐵的意願，亦大幅削減東彰縱向道路中山路、山腳路易壅塞的問題。

縣府斥資35億元打造全長9.4公里的高鐵聯絡道，工程2014年2月開工、去年12月竣工，起點為台76線快速道路林厝交流道，往南經員林市、社頭鄉、永靖鄉、田尾鄉及田中鎮等五鄉鎮，終點至高速鐵路彰化站；全線採雙向四車道、機慢車道及自行車道建置，道路景觀目標著重於綠色空間之營造，強調綠色環境景觀以及生態綠廊之概念。

(中時)

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