吳敦義抨擊民進黨政府 與大陸「已讀不回」

2018年02月03日 17:47 中時 陳育賢

國民黨主席吳敦義（左二）3日抨擊民進黨政府現在與大陸是陷入已讀不回狀況，也造成兩岸的緊張局面。（陳育賢攝）

國民黨主席吳敦義（左）3日到新竹市為小組長授證。（陳育賢攝）

國民黨主席吳敦義（中）3日到新竹市為小組長授證。（陳育賢攝）

國民黨主席吳敦義為凝聚黨內團結士氣，3日特別南下新竹市，親自為竹市3個行政區及縣市黃國新黨部小組長授證，他說，很高興竹縣有這麼多優秀人才出來角逐縣長，近期應會朝黨內初選全民調方式，以公平、公正、公開方式選出適合人選。

為強化基層戰力、提升團結士氣，吳敦義昨天中午特別到國民黨竹市黨部與幹部們餐敘會談，再親頒小組長證書，希望年底選戰，竹縣要守住藍天，竹市更要重返執政。

針對目前新竹縣的縣長人選，由於有包括立委林為洲、副縣長楊文科都表態參選，副議長兼黨部主委陳見賢雖是從未鬆口，但基層、支持者是不斷搖旗吶喊要陳見賢挺身而出，面對3人相爭的局面，吳敦義則是面帶微笑且信心滿滿的說，有這樣多好的同志踴躍的爭取出來服務，這是好事當然很高興。

他並表示，新竹縣長未來的提名方法，應會朝黨內初選並採全民調方式進行，但一定要公平、公正、公開方式選出適合人選，這點很重要。

吳敦義並在為現場黨代表、小組長、婦女幹部等600多人致詞時，砲火抨擊民進黨執政後，這1年多許多政策搞得天怒人怨，一例一休、空汙，而談到兩岸僵局，現在有句成語叫「已讀不回」，現在的海基會與海協會就是陷入「已讀不回」的狀況。

就像一樣的狀況，M503航線問題，2015年在我們國民黨為國家服務時也發生過，但當時是可以跟大陸直接面對面談判的，讓它（大陸）往他們那邊靠一點，離開海峽中線更遠一點，而現在已讀不回的狀況，就沒有辦法談判，沒有92共識、一中各表作基礎，就不能確保中華民國的尊嚴，也不能維持兩岸和平的目標，這也使得大陸觀光客大幅減少了。

這顯示民進黨在執政上的無能，展現不拚經濟，只拚政治的事實，呼籲黨內同志要團結一心，也要支持許明財2018贏回竹市。

(中時)