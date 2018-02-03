連鎖燒肉「牛舌宴」大戰開打！乾杯、胡同接棒出擊

乾杯人氣餐點「鹽蔥牛舌」，為熟客必點品項之一，售價180元／單點。（圖片提供／乾杯）

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「燉煮牛舌」以舌尖部位入饌，燉煮後口感軟嫩入口即化．售價220元／單點。（圖片提供／乾杯）
限量「特選厚切牛舌」外皮金黃香脆，內層軟嫩，售價380元／單點。（圖片提供／乾杯）
「特製牛舌排」塗抹特製烤肉醬提味，適合重口味消費者，售價280元／單點。（圖片提供／乾杯）
精選澳洲和牛製作薄切「牛舌」料理，售價480元／單點。（圖片提供／胡同）
限量「厚切牛舌」口感厚實多層次，售價680元／單點。（圖片提供／胡同）

說到燒烤，不可不提被老饕奉為夢幻珍饈的牛舌，連鎖燒肉品牌推出「牛舌」饗宴，以多種類烹調手法，滿足食家饕客味蕾，打造舌尖上夢幻世界。

乾杯燒肉居酒屋推出4款冷藏穀飼澳洲牛舌料理，為連鎖燒肉中牛舌料理品項最多，除招牌料理「鹽蔥牛舌」外，分別以厚切椒鹽燒烤、烤肉醬燒烤、燉煮等方式呈現最佳風味，其中「燉煮牛舌」精選牛舌較粗舌尖部位，清燉2小時軟化纖維，佐以大量蔥花提味，入口即化口感伴隨青蔥特有香氣;另道「特選厚切牛舌」選擇軟嫩舌根部位入饌，在高溫鐵網燒烤至7分熟，外皮金黃香脆;喜愛重口味饕客不可錯過舌下部位製作「特製牛舌排」，以花刀技法切製，塗上微鹹烤肉醬汁，Q彈口感令人驚艷。

乾杯集團表示，2017年成立乾杯食品，希望從源頭為消費者把關食品安全，並與股東日鐵鑄金合作，看準台人喜愛日本內臟類料理，進口「冷藏牛舌」開發多種類品嘗方式，帶給消費者全新體驗。因乾杯集團使用澳洲和牛用量較大，而和牛牛舌產量較為稀少，暫時不會推出澳洲和牛牛舌相關產品。目前乾杯食品僅提供B2B服務，未來不排除朝B2C方向努力。

胡同燒肉不落人後，此次拿出高等級「澳洲和牛」應戰，每日品項依當天進貨品質，挑選最佳部位提供老饕品嘗。人氣商品「牛舌」採薄切方式料理，搭配特製青蔥與洋蔥燒烤，軟嫩肉質搭配清爽口感，在口中迸發全新滋味。限量料理「厚切牛舌」，每片牛舌厚度約2至3公分，由專門人員桌邊服務，確保消費者品嘗最佳食感牛舌。

(中時)

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