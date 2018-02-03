南北瘋搶馬英九19萬份春聯 「國民黨團結契機浮現」

蔡英文政府執政快滿2年，前總統馬英九人氣不降反漲，手寫春聯19萬份，供不應求。或許是國民黨大團結契機。（中時資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
馬英九親筆狗年春聯。（翻攝馬英九臉書）

前總統馬英九親筆春聯，去年印5萬份，今年印19萬份，仍供不應求。在綠遠大於藍的高雄，也湧現索取熱潮，國民黨高雄市黨部電話接到手軟，表示藍軍人氣真的回溫，浮現一絲團結希望。

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馬的狗年春聯「海宇熙春金雞去，乾坤生意駿犬來」，超級搶手。馬英九辦公室發言人徐巧芯說，首波印10萬份索取一空，第二波加印9萬份，正運送至全台66處據點，希望能滿足大家需求。

徐巧芯服務處在北市松山區，首波3000份早發完，後加印2000份。北市議員陳重文也提供馬春聯，他在臉書有感而發，指昔日「死亡之握」，到今天10萬張春聯一搶而空；此時正是國民黨基層大團結機會，期許能搶回北市長寶座。

這股馬英九春聯風潮，全台不論南北都在延燒。國民黨新北市黨部的馬春聯，早已告罄，要等加印版下週送達。徐巧芯今指出，許多索取春聯的民眾都說，「小英(總統)上任後，才知馬英九的好，讓人懷念不已」。

《中評社》今報導，國民黨高雄市黨部近日接到700多通索取馬春聯電話，黨部表示，因熱情民眾湧現，黨部浮現一絲團結與回溫的希望。蕭淑麗昨突退出國民黨，以無黨籍身分參選嘉義市長；黨部這番話，不禁讓人萬分感慨！

(中時電子報)

文章來源：中評社

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