盧廣仲被誤認為蕭敬騰幫宣傳〈皮囊〉 呼籲老蕭包場《花甲》

2018年02月03日 18:21 中時 徐桐炘

《花甲》動員主演上街拜票。（左起：葉星辰、劉冠廷、江宜蓉、盧廣仲、嚴正嵐、柯叔元。前：范足妹）（盧禕祺攝）

盧廣仲不用手就一口氣吞下卡哩卡哩。（盧禕祺攝）

賀歲片《花甲大人轉男孩》3日在迪化街年貨大街拜年，卻遇寒流來襲又下大雨，但也象徵「遇水則發」。演員分為「男孩組」和「大人組」掃街拜票，導演瞿友寧希望能「大小通吃」，吸引不同族群進影廳，盧廣仲開心表示剛好能提前辦年貨回台南，不過他在掃街時竟被誤認成歌手蕭敬騰，他也將錯就錯：「請支持新曲〈皮囊〉！」因此昨隔空對蕭敬騰喊話：「我有幫你打歌，記得幫我們電影包場喔！啾咪！」

盧廣仲被問首次拍電影就要扛票房的感受，他解釋：「是這麼多人一起扛啦！」他在片中頗犧牲，開場就露「小紅豆」床戰嚴正嵐，恰好電影和情愛片《格雷的五十道陰影：自由》對打，他妙回：「我想東洋和西洋的很不一樣！」不過嚴正嵐家人似乎頗擔心，長輩一聽說有床戲都打電話關心，揶揄她：「這樣以後嫁得出去嗎？」

其實嚴正嵐設定的裸露尺度不小，「從背部到微屁溝。」不過這次沒讓她展露好身材，防護措施周全，「都包好好的！」她也大方包場邀請家人看片證明：「還是嫁得出去啦！」盧廣仲表示盧氏宗親會也有包場，《花甲》演員多達30多人，瞿友寧粗估目前已有8、90場包場。

盧廣仲在片中與童年的自己相遇，「小花甲」與他相似度極高，原來是有特別學習盧的動作，2人還在拍攝時建立友誼，因小花甲的弟弟是盧廣仲粉絲，但在家中經常欺負小花甲，小花甲只好拜託盧幫忙勸說，盧也趁著弟弟到現場探班時提醒不要再欺負哥哥，偶像的力量果然強大，弟弟從此變乖，小花甲也格外感謝盧的幫忙。該片9日在台上映。

(中時)