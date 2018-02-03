為蘭展熱身　南市農業局辦春節花藝農產伴手禮市集

2018年02月03日 18:42 中時 莊曜聰

為3月即將登場的蘭展暖身，南市農業局連續2個周末，在後壁的台灣蘭花生物科技園區，舉辦春節花藝農產伴手禮市集，共有50多個來自農會、新農人、社區的特色農特產品展出。（莊曜聰攝）

為3月即將登場的蘭展暖身，南市農業局連續2個周末，在後壁的台灣蘭花生物科技園區，舉辦春節花藝農產伴手禮市集，共有50多個來自農會、新農人、社區的特色農特產品展出。（莊曜聰攝）

2018台灣國際蘭展即將於3月3日展開，為了替蘭展熱身，南市農業局在2月3、4日及10、11日兩個周末，在蘭花生物科技園區舉辦春節花藝農產伴手禮市集，現場展售各農會、新農人、社區生產製作的逾百項農產及特產品，民眾辦年貨也有新選擇。

代理市長李孟諺指出，台南地區有優質的灌溉水源，土壤肥沃，有媲美花東地區的天然環境，農民技術進步，種植出來的農產品非常優質，更開發出各式各樣的加工特產品，用來當伴手禮，體面又實惠。

農業局長許漢卿說，花藝農產伴手禮市集恰好為蘭展暖身，民眾消費集點，再上蘭展臉書專業按讚分享，就能獲得蘭展門票，今年蘭展將以「蘭亭集序」為主題發想，呈現出上千年前古人在三月春暖花開聚會的場景，精彩可期。

市集活動共有50多攤位展出，推出台南最在地的農漁畜及加工產品，包括台南越光米、胡麻油、當季鮮果小番茄、虱目魚、台灣鯛、牛蒡、龍眼乾、咖啡、蜂蜜等，

還有結合蘭花及盆栽創意的DIY教學，另外為迎接狗年來到，動保處在現場提供狂犬疫苗免費注射、晶片植入及認養絕育優惠服務等，也歡迎民眾帶著狗狗來逛大街。

(中時)