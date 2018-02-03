雲林縣垃圾有解 四月啟動垃圾造粒當燃料

2018年02月03日 18:47 中時 周麗蘭

雲林縣不少社區早已投入垃圾減量再利用運動，3日在國家清潔周誓師大會上演出環保劇推廣理念。（周麗蘭攝）

雲林縣的國家清潔週運動3日在虎尾鎮舉辦誓師，縣長李進勇呼籲廚餘徹底分類，以減少垃圾量。 環環保局代理局長張喬維表示，機械處理（MT）垃圾模式預計4月上路，每月可處理100噸垃圾，已有廠商洽詢購買MT做成的燃料粒。

全國國家清潔周9日啟動，雲林縣提早行動，倡導資源再利用。不少社區環保志工投入資源回收多年，3日穿自創的資源回收道具服演出環保劇推廣理念。

李進勇表示，過年除舊佈新，要把用得著的東西撿起來，不該浪費的不要丟棄，自己用不著別人可用，清理垃圾不是把不要的都丟掉。

去年一月起縣府嚴格要求垃圾分類，李進勇說，垃圾減量雖未達到每日100公噸目標，但減40、50公噸也算不簡單，委外焚化或掩埋的量都少了，他強烈呼籲民眾生廚餘、熟廚餘徹底分類。

環保局代理局長張喬維表示，斗南鎮、虎尾鎮的垃圾掩埋場均已飽和，將進行封閉整地，MT（機械處理）處理模式將於四月進場，破袋後進行破碎，分篩出金屬、陶瓷類，具有生質能的垃圾則造粒。

張喬維指出，機械處理模式一日可處理100公噸垃圾，目前每日委外焚化的垃圾量是210公噸，MT一年約可處理1萬5000公噸垃圾，把垃圾循變成環經濟。

(中時)