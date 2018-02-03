《中時晚間快報》 陳景峻爆柯P私下見廠商 姚文智籲陳「棄暗投明」

陳景峻爆柯P私下見廠商 姚文智籲陳「棄暗投明」

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中時電子報
綜合報導

◎陳景峻爆柯P私下見廠商 姚文智籲陳「棄暗投明」

台北市副市長陳景峻昨在接受廣播專訪時，公開指責台北市長柯文哲私下與台北燈節廠商見面、甚至答應幫忙募款。表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，副市長公開指控市長違法，跟政變沒兩樣，陳景峻一定是忍受很多委屈才會這麼做，呼籲陳出面將事情詳細說清楚，也呼籲他能「棄暗投明」，回到民進黨的大家庭。

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(中時電子報)

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