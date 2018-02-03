《中時晚間快報》 陳景峻爆柯P私下見廠商 姚文智籲陳「棄暗投明」

2018年02月03日 18:23 中時電子報 綜合報導

◎陳景峻爆柯P私下見廠商 姚文智籲陳「棄暗投明」

台北市副市長陳景峻昨在接受廣播專訪時，公開指責台北市長柯文哲私下與台北燈節廠商見面、甚至答應幫忙募款。表態參選台北市長的民進黨立委姚文智今天說，副市長公開指控市長違法，跟政變沒兩樣，陳景峻一定是忍受很多委屈才會這麼做，呼籲陳出面將事情詳細說清楚，也呼籲他能「棄暗投明」，回到民進黨的大家庭。

◎寒流一路發威到下周三 玉山已積雪近9公分

寒流壟罩，全台低溫急凍！今天上午台灣最低溫出現在桃園新屋，僅8.8度，全台各地2千公尺以上的山區如合歡山、太平山皆已降雪，玉山積雪更達8.9公分。氣象局指出，這波寒流預計持續到下周三清晨，東北部、西半部低溫普遍為7~9度，沿海空曠地區恐怕更冷。

◎解密FBI調查通俄門備忘錄 川普：很多人應該感到羞恥

美國共和黨國會議員獲總統川普首肯後，於美東當地時間2日公開一份指控聯邦調查局（FBI）及司法部涉嫌在調查通俄案期間濫權的高度爭議備忘錄，內容指出司法部採信有關川普的「黃金浴」黑材料以取得電子監視授權令，強烈質疑當局無視該批黑材料撰寫人的反川普立場。

◎楊繡惠3戰《飢餓遊戲 》 面對愛情「已不等待」

中視周日晚間8點《飢餓遊戲》明（4日）將邀請到美魔女楊繡惠、Junior韓宜邦、曾子余、王湘瑩、蔡函岑來體驗《飢餓》。已是第3次上《飢餓遊戲》的楊繡惠，這次有備而來，自稱年過半百的她，為了不想被後輩看不起，這次節目中她可是「拚了！」

(中時電子報)