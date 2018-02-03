高市後驛商圈促銷 政壇老將來走秀

2018年02月03日 18:51 中時 呂素麗

高雄市後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，市議長康裕成（中）、市議員周玲玟（右）及黃淑美（左 ）3人走秀。（呂素麗翻攝）

高雄市後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，也有小小模特兒走秀。（呂素麗翻攝）

高雄市後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，立委陳其邁走秀。（呂素麗翻攝）

高雄市後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，立委趙天麟走秀。（呂素麗翻攝）

高雄市後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，立委管碧玲走秀。（呂素麗翻攝）

高雄市後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，立委林岱樺走秀。（呂素麗翻攝）

南部最大成衣街─高雄後驛商圈過好年活動開跑，即日起至14日都有優惠活動，衣服打到5折或7折，過新年添購新衣，走一趟高雄後火車站、安寧街的後驛商準沒錯！

後驛商圈3日下午舉辦「驛起時尚過新年」活動，政壇老將紛紛化身模特兒走秀，4名參加民進黨高雄市長黨內初選的立委林岱樺、管碧玲、趙天麟、陳其邁，及市議長康裕成、市議員周玲玟、黃淑美等人，都站上伸展台走秀，展現他們不一樣的一面，為南部聞名遐邇的成衣街增添光彩；市府經發局長曾文生也出席力挺。

後驛商圈發展協進會副理事長伍英杰說，即日起至14日只要上高雄過好年APP，在後驛商圈拍照、打卡上傳，就有機會抽中40吋電視，而實體店面服飾都有打折，有的打到7折或5折，辦年貨買新衣到後驛商圈就對了！

今天也邀請時尚達人Angel林芷儀，現場示範流行穿搭的小撇步，並帶領正修科技大學企管系師生展演各種類型的潮流混搭風貌，傳達後驛成衣商圈多元且豐富的時尚質量，提升民眾自行穿搭的能力，享受創意激盪所呈現的混搭美感。

活動另一波高潮則是首次在高雄街頭出現的搶標手活動，報名參加的民眾可以1元起標搶購舞台上展演模特兒身上的9套超值套組，大家不畏冷氣團的威力，過程熱烈。

(中時)