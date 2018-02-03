台南市議長賴美惠交棒 推子李宗翰參選下屆議員

台南市議長賴美惠(右二)3日宣布，下屆議員選舉她不再參加，將正式接給棒27歲的兒子李宗翰(左二)，並選在當年參政首場說明會舉辦的地點福安寺，向支持群眾公布，傳承意味濃厚。（莊曜聰攝）

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現場湧入不少支持群眾。(莊曜聰攝)
台南市議長賴美惠3日在後壁安溪寮福安寺，向支持群眾宣布將交棒兒子李宗翰參選下屆議員，李宗翰也換上背心，正式投入民進黨黨內初選，現場吸引不少支持群眾。（莊曜聰攝）

政二代接棒！台南市議長賴美惠3日正式宣布，將不再投入議員選舉，並將交由27歲的兒子李宗翰出馬角逐，循黨內初選機制拚出線，她25年的議員生涯即將在年底畫下句點，接下來將盡力為兒子輔選，希望鄉親繼續支持，賴美惠交棒後，下屆台南市議長的龍頭之爭，也將隨之白熱化。

27歲的李宗翰是聯合大學企管系畢業，專長數據分析，曾擔任立院副院長蔡其昌的助理，因其父親前後壁區長李本源去年過世，他辭去工作返鄉擔任議長助理，下鄉跑行程，這段時間也提出不少對地方產業及未來發展的新思維，在家族成員及支持者鼓勵下，決定參選議員。

接棒聲音風傳已久，3日賴美惠特別選在後壁安溪寮福安寺，向支持群眾正式宣布，賴美惠說，25年前她踏入政界的第一場參選說明會就是在這裡舉行，一路受到鄉親愛護、神明庇佑，從縣議員到直轄市議會議長，在此宣布交棒，傳承意味濃厚，現場也擠滿數百位聲援民眾，場面熱鬧。

賴美惠確定不參選後，未來議長的寶座在新任市長選出後，勢必又有一番激烈競爭，而民進黨在台南市議員第一選區呈現新人輩出的態勢，目前黨部規畫提名3人，扣除掉現任的賴惠員，僅剩2個名額，目前已有4人表態參與初選，除了前白河區長劉米山外，李宗翰、沈家鳳、張豪澤3人都是中生代，均有政治淵源，競爭激烈，地方傳出對當區提名人數頗有意見，將由下周中執會決定。

(中時)

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