嘉藥分析檢測人才基地揭牌 賴清德：培育更多人才

2018年02月03日 18:52 中時 曹婷婷

行政院長賴清德3日下午出席嘉南藥理大學分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地揭牌。（曹婷婷攝）

賴清德參觀分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地設備。（曹婷婷攝）

行政院長賴清德3日下午出席嘉南藥理大學分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地揭牌，他說，政府存在目的，就是讓國人安居樂業，食安、藥安、無毒心安的政策目標得以達成，去年經濟成長較以往幾年有明顯進步，失業率也下降，創多年新低，但失業率雖下降，年輕人失業率仍高，主因是產學落差，嘉南藥理大學「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」不只培育產業所需人才，也為食安貢獻一份力量。

因寒流來襲，啟用典禮場合在戶外，冷風颼颼，賴清德致詞最後幽默說，「我看到很多人抖擻，應該不是我講得太感動，而是天氣太冷吧？」引來哄堂大笑。

嘉南藥理大學「分析檢測人才培育暨區域技術聯盟基地」2月3日正式落成啟用，校方表示，學校致力培育藥理和健康產業人才，去年獲教育部補助4000餘萬，並自籌1500萬元，斥資約6000多萬打造全國唯一設於大學校園、媲美國家級分析檢測產業菁英培育基地，可望成為南部區域技術聯盟中心，為「食安、藥安、無毒心安」分析檢測培育更多人才。

賴清德說，政府存在的目的，就是要讓國人安居樂業，「安居」包括治安、食安及藥安，特別是毒品防制；「樂業」就是政府以發展經濟、壯大台灣為主要訴求。

他說，去年經濟成長較以往幾年有明顯進步，失業率也下降，創多年新低，但失業率雖下降，年輕人失業率仍高，主因是產學落差；因此，全台有8個科技大學將成為人才培育基地，從不同產業面栽培人才，讓年輕人出校門就能馬上進入職場，以解決年輕人擔心失業的徬徨。

他表示，立法院通過前瞻基礎建設預算，分為8個面向，其中人才培育及食安和嘉藥基地計畫有關，人才培育屬教育部，教育部提出菁英培育計畫，衛福部是食安，衛福部提出建立食安中心，但他指示「去中心化」，地方可以做的，不一定要送到衛福部食藥署所屬的食安中心。

賴清德說，他擔任台南市長期間，充實台南市政府衛生局的預算，購買儀器檢驗確保食安；他告訴衛福部，應善用前瞻預算，以協助北、中、南、東、或有意做此事的地方政府及大學，迅速、也能到相同目標。

(中時)