找回綠川記憶！《川游不息綠川展二○一八》 台中市役所開展

2018年02月03日 18:50 中時 盧金足

台中市役所策畫主題展《川游不息-綠川展二○一八》。（盧金足攝）

中市水利局在台中市役所展出《川游不息-綠川展二○一八》，旋律是由在地音樂家林強結合年輕音樂家共同創作。（盧金足攝）

「新盛綠川廊道計畫」將於農曆年前完成，金馬獎音樂人林強收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，譜出綠川生命樂章。（盧金足攝）

《川游不息─綠川展二○一八》展期將從2月3日持續到3月11日，市府首次以品牌再造河川意象，開創地方展演活動，水利局長周廷彰3日到展覽會場視察，他表示，經過400多個日子，綠川終於要完成，帶給市民全新綠川的同時，也期待保有文化底蘊，除了硬體之外，透過展覽讓市民了解綠川的前世今生。

「新盛綠川廊道計畫」即將於農曆年前完成，台中的「母親之河」可望重見天日。市府設計綠川LOGO，打造全國首個的水岸品牌，除架設專屬形象網站，也在台中市役所策劃主題展《川游不息-綠川展二○一八》，藉此提升綠川文創價值。

展覽3日開展，以不同媒材表現綠川的五感印象，帶領市民以鳥的視野、河的旋律、花草的氣息、川流的質地、土地的豐味，把身體的感官重新喚醒，也把對綠川的記憶找回來。

《川游不息─綠川展二○一八》展期將從2月3日持續到3月11日，市府首次以品牌再造河川意象，開創地方展演活動，委託知名策展人許哲瑜及郭中元老師（嶺東科技大學創意產業研發中心）共同策劃，匯集台灣不同領域、超過12位藝術家：林強、Barkher 與DJ ALLOWILL、游璨賓、良根、洪添賢、施真穎、徐至宏、黃湘、葉依柔、陳小曼、張皓福、廖浩哲、川顏團隊等。

以藝文串接文化脈絡、生活風格、城市景觀，從味覺、觸覺、視覺、聽覺再到嗅覺，循依漸進發現綠川的新舊之美，展現濃厚的在地創生及環境意識。

其中，旋律是由在地音樂家林強，收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，結合年輕音樂家共同創作，2月10日也將在東協廣場舉辦「水岸音樂會」，歡迎市民聆聽綠川的美妙聲音。

整個展演空間以一條水域的形式，解構成五個展覽主題，帶領觀眾從五感知覺去認知河川、城市與人的關係，行走在展場如同循著水域的脈絡流動在河川，而五感印象以食材、河墨水、插畫、聲音、花藝與影像，可以說是融合真實與想像並進的一趟河川旅行。

(中時)