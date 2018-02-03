中市綠川恢復心跳 林強譜出綠川生命樂章

「新盛綠川廊道計畫」將於農曆年前完成，金馬獎音樂人林強收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，譜出綠川生命樂章。（盧金足攝）

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整治綠川時，意外發現百年歷史「櫻橋橋墩」，埋沒在台灣大道橋下，水利局長周廷彰打造成復刻版橋墩，讓櫻橋重見天日。（盧金足攝）
綠川品牌LOGO是全台第一個「註冊商標」的水岸品牌。（盧金足攝）　
中市水利局在台中市役所展出《川游不息-綠川展二○一八》，旋律是由在地音樂家林強結合年輕音樂家共同創作。（盧金足攝）

台中市府投入8.5億元推動「新盛綠川水岸廊道計畫」，也展開綠川品牌行銷，以河川經濟重振中區商機，綠川為全台第一個「註冊商標」水岸品牌，展現綠川新價值，獲音樂人林強共鳴，為了綠川再度「向前行」，特別收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，譜出綠川的生命樂章。

水利局長周廷彰表示，繼成功整治柳川後，綠川將重獲新生，綠川LOGO是全台灣第一個「註冊商標」水岸品牌，以中區舊城文化為背景，將進一步與周邊商圈及業者結盟，擴大整合藝文、旅遊、食品、服務等產業，帶動中區商家經濟。

「2015年我和副市長林陵三站在加蓋的綠川前，心裡想著，這蓋怎麼掀？」周廷彰憶及那時綠川加蓋變成民眾曬棉被地方，等車的公車站，也是遊民的「家」，綠川要掀蓋，地方反彈聲浪大，還有居民向他抱怨，「不行啦，這樣我沒辦法曬菜乾！」

周廷彰說，河川掀蓋會不會是打開「潘朵拉的盒子」變成一場災難，或是塵封的珠寶盒與世人見面？市長林佳龍提出構想後，馬不停蹄展開座談溝通，經過400多個日子帶給市民全新綠川，透過《川游不息綠川展二○一八》在台中市役所展覽，讓市民了解綠川的前世今生。

其中，綠川旋律是由在金曲獎和金馬獎等國內外音樂獎項摘金，在地音樂家林強操刀，周廷彰說，向林強說明綠川變化過程，他有所感，因他們家族開的豬腳麵線店就在中西區，從小在這區域成長，創作綠川的主題曲更有感情。

林強特別收集綠川流水、草動、鳥類等聲音，結合年輕音樂家共同創作，2月10日將在東協廣場舉辦「水岸音樂會」，歡迎市民來聆聽綠川的美妙聲音。

(中時)

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