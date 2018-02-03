農曆新年將至 新北警邀請名家揮毫迎新春

2018年02月03日 18:49 中時 葉書宏

農曆春節將至，新北市警察局邀請書法家替民眾揮毫。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市警察局邀請書法家替民眾揮毫。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市警察局邀請書法家替民眾揮毫。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市警察局邀請書法家替民眾揮毫。（葉書宏翻攝）

農曆春節將至，新北市警察局長胡木源感念員警同仁為維護新北市轄內治安、交通及為民服務，不分日夜執行各項勤務辛勞、敦親睦鄰，連續3年邀請多名書法名家親臨警局1樓大廳彩繪春聯，並將彩繪春聯及維護重要節日安全預防犯罪宣導品現場發送，吸引大批民眾、員警及警眷前來參加，現場氣氛熱鬧滾滾。

警察局表示，今年共邀請8位書法家當場揮毫，每位書法家均各有所長，現場索取民眾及員警大排長龍，送出八百幅以上的彩繪春聯，為了盡量滿足大家需求，書法家們除了現場揮毫外，還在現場掛上事前寫好的春聯，民眾只要喜歡，當場就可以帶走；活動現場感受到濃厚的年節氣氛，整個警察局充滿著溫馨的過年熱鬧場面，且警察局也會在過年期間做好治安、交通及為民服務工作。

另外，警察局政風室為提昇全民反貪意識，多元行銷本局廉政理念，也一同由Q版警察人偶以活潑方式辦理有獎徵答，氣氛十分熱烈，以有趣活動邀請民眾一同來杜絕紅包文化，建立廉能政府。

(中時)