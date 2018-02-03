「餓」賊偷米!扛40斤跑不快當場被逮

2018.02.03 高雄市　▲高雄市林姓男子自備大袋子到賣場偷10包壽司米共40公斤。（呂素麗翻攝）

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2018.02.03 高雄市　▲高雄市林姓男子自備大袋子到賣場偷10包壽司米共40公斤。（呂素麗翻攝）
2018.02.03 高雄市　▲高雄市林姓男子自備大袋子到賣場偷10包壽司米共40公斤。（呂素麗翻攝）
2018.02.03 高雄市　▲高雄市林姓男子自備大袋子到賣場偷10包白米共40公斤，未結帳就大搖大擺走出店門。（呂素麗翻攝）

高雄市58歲林姓男子吸毒敗光家產，淪為慣竊，1日到三民區1家大賣場，自備環保袋，一口氣偷了10包共40公斤重的壽司米，未結帳就走出賣場，因為太重，不到10公尺即被店員追上報警逮捕；林男說，他餓壞了，偷米要回家煮來充飢。

三民二分覺民派出所調查，林嫌以自備的購物袋於賣場行竊，因舉動與一般顧客有異，早已引起店員注意，店員發現林嫌將貨品放入自備大型購物袋內未結帳就直接從門口離開，立即從後追趕。

林嫌貪心，想將10包白米一次打包竊走，豈料重達40斤的白米反而拖慢竊嫌腳步，店員輕鬆追上並報警處理。

林嫌供稱，先前染毒已敗光財產，現身無分文，故至賣場竊取白米回家煮食充飢；警方特地買便當給他添飽肚子。

警方查出，林男上月底曾在苓雅區及左營區大賣場偷白米，只是偷1包或2包，被發現就丟棄白米後逃逸，這次偷的數量太重，反而讓他舉步為艱而被逮。

(中時)

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