寒流最冷60小時即刻開始 冷到縮起來

今天開始將連續冷9天。(圖/本報資料照)

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中時電子報
臉書粉絲專頁「天氣即時預報」整理了簡單易懂的圖解，低溫將持續60小時！（圖片來源：臉書粉絲專頁「天氣即時預報」）
3日晚間就有慈濟志工冒著寒風大雨，在大屯自然公園停車場搭起帳棚，以供遊客歇息。（張鎧乙攝）
3日晚間就有慈濟志工冒著寒風大雨，在大屯自然公園停車場搭起帳棚，以供遊客歇息。（張鎧乙攝）
3日晚間大屯山二子坪停車場的員工，獨自在寒風大雨中堅守崗位。（張鎧乙攝）

全台急凍冷颼颼！超強寒流侵襲，全天又濕又冷，氣溫一路下滑！「天氣即時預報」提醒，寒流第一波低溫，已經在今晚抵達，最冷的低溫將持續60小時！

臉書粉絲專頁「天氣即時預報」提醒，受到寒流持續影響，850hPa（約1500公尺高空）零下三度線也已經逼近北部海面，冷空氣主體正式抵達台灣！這次寒流與一月初的寒流，最大的不同在於「水氣」。水氣多的狀況下，幾乎沒有輻射冷卻，上次的「清晨極端低溫」出現機率低，但換來的是「全天低溫」。

「天氣即時預報」表示，寒流最冷的時刻已經開始，今晚至下週二清晨，將是本次寒流的「最低溫」！北部及東部地區，配合水氣，感覺更加濕冷難耐，務必做好萬全保暖工作。降雨的部分，北部、宜花要到下週二（6日）才會稍緩，但下週三（7日）因南方水氣北上，將再度增加；降雪的部分，中北部約2000公尺以上高山，下週二（6日）前都有機會。

氣象局也有針對這波寒流發布低溫特報，今日至下週三（7日）清晨的氣溫明顯偏低，全台各地及澎湖、金門、馬祖易出現10度以下低溫，呼籲民眾亦請注意保暖，使用瓦斯熱水器請注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具亦請注意用電安全。

(中時電子報)

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文章來源：天氣即時預報

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