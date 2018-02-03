中市綠川整治重現「夫妻樁」古老工法

2018年02月03日 18:52 中時 盧金足

「夫妻樁」為台中下卵礫石層施作特有工法，風險性極高，夫妻搭檔分工明確，丈夫在樁井施工，妻子視情況需加熱水進樁井保溫，靠的是默契和信任。（圖／台中市府提供）

中市水利局在綠川施工中，偶然發現台灣大道下方的櫻橋橋墩，在現有路橋外側復刻櫻橋立面，未來民眾可通過台灣大道橋下人行空間。（盧金足攝）

整治綠川時，意外發現百年歷史「櫻橋橋墩」，埋沒在台灣大道橋下，水利局長周廷彰打造成復刻版橋墩，讓櫻橋重見天日。（盧金足攝）

綠川水岸整治農曆年前完工，結合文創品牌翻轉中區。（盧金足攝）

綠川終於掀蓋了！歷經數10次社區座談，連在綠川加蓋上滯留的街友都是公聽會座上賓，獲地方共識後展開整治工程，且為保持原有風貌，請出老師傅以「夫妻樁」工法施作，擁有大地工程博士的水利局長周廷彰說，「夫妻樁」只在教科書看到，特別拍下紀錄片，老師傅的付出，也是綠川再現風華的大功臣。

台中火車站前的綠川，以往是家庭廢水和汙水排放臭水溝，曾到成功嶺受訓的大專兵，假日來台中看電影、打牙祭，走過綠川飄來的異味，也成為記憶的一部份，但這些「有味道」的記憶，經1年多努力，將改頭換面，現已進入最後施工階段，工程可於農曆年前完成。

周廷彰3日在綠川中山綠橋（原稱新盛橋），公開「夫妻樁」工法，該橋興建於1908年已超過百年歷史建築，幾10年來，綠川防洪標準不斷提高，中山綠橋通洪斷面不足，需考量施工中避免機具震動導致古橋受損。

為了施作人工擋土柱，下井挖樁的危險性極高，需從井裡挖出的泥土石塊，裝滿至有百餘斤的鐵桶中，每天吊上去幾百桶，若稍有不慎，對井底施作的師傅會造成相當大的危害。

「因為施工的空間很狹小，太太在樁井上，先生進入樁井工作，挖出一袋一袋的土石！」周廷彰說，老師傅工作快30年

，冬天樁井下的泥巴水很冷，還需添熱水加溫，升降的保命繩更是關鍵，夫妻分工明確，默契和信任感，讓丈夫放心在樁井裡幹活，所以有夫妻樁之稱。

市長林佳龍看到夫妻樁工法，搏命工作風險性高，表示他感動到快掉眼淚，綠川是「台中母親之河」當之無愧。

(中時)