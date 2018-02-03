仁愛鄉櫻花與原民文化饗宴 賞櫻兼品味在地原味餐盒

2018年02月03日 18:53 中時 楊樹煌

▲仁愛鄉帕拉亞灣.布蘭櫻花季，品嘗在地原汁原味的原住民風味野餐是一大特色。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉揭開櫻花季，除賞花並有系列原住民文化交織的盛會饗宴，讓遊客體驗原鄉熱情、好客的人文風情。（楊樹煌攝）

仁愛鄉公所今3日在萬大生態電廠環境教育站後方櫻花林舉辦「2018仁愛鄉Plngawan‧Pulan帕拉亞灣.布蘭櫻花季」系列活動揭幕，活動將持續至3月10日，將在親愛村與春陽村，透過系列櫻花與原住民文化相互交織的盛會饗宴，讓遊客體驗原鄉熱情、好客的人文風情。

仁愛鄉素有「櫻都」之稱，為延續去年迴響極佳的櫻花季活動，今年度仁愛鄉公所特別以親愛部落及松林部落為名，舉辦2018仁愛鄉帕拉亞灣‧布蘭 櫻花季活動，讓遊客在盛開滿山深谷的櫻花樹下，品嘗在地原汁原味的野餐，同時鑑賞獨一無二的原住民手工藝品。

仁愛鄉長江子信表示，該鄉親愛部落及松林部落擁有大片原生櫻花樹，每年冬季與春季交接時，為櫻花盛開季節，總是吸引如織遊客入鄉賞櫻；此時雖然才是櫻花季的初期，但隨著活動展開，從今天起3月10日為期1個多月的櫻花季活動，值得民眾前來賞花。

今年的櫻花季，除有近年來台灣盛行的「野餐音樂會」，也在布蘭原民市集安排「花見市集」及春陽的「重尋春櫻景觀步道芳蹤」等系列活動，將春櫻美景及在地原住民族文化融入系列活動中，愛賞櫻的民眾宜速。

(中時)