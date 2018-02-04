《全球星期人物》續寫家族傳奇 民主黨帥氣黑馬約瑟夫·甘迺迪三世

2018年02月04日 08:01 中時電子報 李靖棠

過去半個多世紀以來，甘迺迪家族（Kennedy family）在美國政壇，無疑是一個重量級的名字。作為美國最有權勢和聲望的政治家族之一，誕生了多位顯赫人物。但從2009年原麻州（Massachusetts）聯邦參議員愛德華·甘迺迪（Edward Moore "Ted" Kennedy）去世後，這個家族沈寂了好一段時間，當大家逐漸淡忘之際，羅伯特（Robert F. Kennedy）長孫、名校哈佛大學法學院（Harvard Law School）高材生的約瑟夫·甘迺迪三世（Joe Kennedy III）適時地出現，不僅讓民主黨（Democratic）有了新一代的希望，也讓甘迺迪家族再次出現新星。

出生於波士頓，約瑟夫有一個雙胞胎兄弟馬修（Matthew Rauch "Matt" Kennedy）。父親約瑟夫二世（Joseph Patrick "Joe" Kennedy II），曾經擔任12年的麻州聯邦眾議員。他的祖父則是前法務部長、後在加州參議員初選期間遭刺殺的羅伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy）。大學與哥哥進入史丹佛大學（Stanford University）就讀，專攻管理學和機械工程，在學期間與美國職業籃球（NBA）明星球員傑森·科林斯（Jason Collins）是多年室友。

2012年初次踏入政壇的約瑟夫（圖左），得到老師參議員華倫（圖中央）大力支持。（圖/Elizabeth Warren官網）

約瑟夫的妻子蘿倫（圖左）與長女艾莉諾（圖右）。（圖/Joe Kennedy III臉書專頁）

大學期間加入美國和平工作團（Peace Corps），因為會說流利的西班牙文，被派往多明尼加共和國（Dominican Republic）擔任義工。2006年返回麻州，申請進入哈佛法學院攻讀博士學位（J.D.）。他也在哈佛就讀期間，結識了未來的妻子蘿倫（Lauren Anne Birchfield），共同創辦法學雜誌，約瑟夫也在2008年進入地區檢察官辦公室實習。隔年畢業後，成為地區助理檢察官。

現役麻州聯邦眾議員約瑟夫甘迺迪三世（圖左）與妻子蘿倫（圖右）。（圖/Joe Kennedy III臉書專頁）

約瑟夫於2012年投入政壇，參選麻州第四選區，角逐聯邦眾議員一職，並獲得原該區議員巴尼·弗蘭克（Barney Frank）和代表麻州的資深聯邦參議員伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren）大力支持。約瑟夫成功地取得6成選票，輕鬆擊敗共和黨對手西恩（Sean Bielat），成為聯邦眾議員。由於家族聲望和黨內大力支持下，讓約瑟夫在後來三度連任選舉中，均以高票數差距擊敗對手，連任至今。

約瑟夫與蘿倫結縭於2012年，兩人在哈佛期間，都是伊莉莎白·華倫的學生。蘿倫於2015年生下他們愛情的結晶、長女艾莉諾（Eleanor "Ellie" Kennedy）；去年底兩人更宣布，他們將迎接新生兒，將是長子詹姆斯（James Matthew Kennedy）。擁有強大家族背景和年輕本錢，約瑟夫在本次川普（Donald Trump）國情咨文演說後，被賦予「回應」的重責大任，也因此讓他在媒體前曝光，知名度暴漲。但未來是否真成為民主黨的大黑馬，追隨祖父一代的志願，就讓我們拭目以待吧！

(中時電子報)