小心！ 這些藥與保健食品一起吃恐有副作用

吃保健食品時也要注意自己本身正在服用的藥物，兩者是否有衝突。(圖/shutterstock)

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中時電子報
／綜合報導

現代健康意識抬頭，許多人為了保健自己的身體，也會開始購買一些保健食品來食用，保健食品雖不及「藥物」一般強效，但在預防的觀念底下來補充保健食品，還是能達到有效功能，不過有些藥物與保健食品一同服用的話，恐怕不僅會害藥物療效下降，甚至會引發副作用。

根據《朝鮮日報》報導，就統整了5種藥物與哪5種保健食品一起服用的話，會就會產生相衝。

【抗生素+乳酸菌】

抗生素通常是用來殺滅我們體內的有害病菌，如果在服用抗生素期間，建議暫時不要服用乳酸菌，因為抗生素會將對人體有益的乳酸菌也一同沙滅掉，如乳酸菌也會影響到抗生素的療效。

【抗憂鬱藥物+啤酒酵母】

如果你正在服用抗憂鬱藥物(單胺氧化酶抑制藥)，那就別再服用含有啤酒酵母成分的保健食品，這是因為啤酒酵母中還有酪胺成分，主要依靠人體內的單胺氧化酶來分解，如果兩者一起服用，酪胺將無法得到有效分解吸收，將導致血管收縮，人體血壓升高，誘發頭痛等症狀。

【抗心律不整藥物+金絲桃素】

金絲桃素主要用於緩解治療更年期及抑鬱症等病症，若是跟抗心律不整藥物一起服用，就會使人體內的藥物代謝酶活動加快，加速藥物代謝過程，降低抗心律不整藥物藥效。

【骨質疏鬆藥物+鎂鐵元素補充劑】

主要是鎂鐵元素補充劑所含成分會影響前者藥效的發揮，如果真的需要吃，建議可以在吃完抗骨質疏鬆藥物後，間隔1至2小時後再服用該類補充藥劑。

【抗凝血藥+ω-3不飽和脂肪酸】

抗凝血藥物可以阻止血液凝固過程，而ω-3不飽和脂肪酸同樣具有降低血脂、舒張血管功能，若是把兩者同時吃下肚，就會導致血液凝血因子不足，一但有了傷口，就會有出血不止的情況產生。

(中時電子報)

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