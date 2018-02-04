女大生分手要刪手機照片 恐佈情人強壓打分手砲

女大生與男友分手要刪對方手機中的自己照片，不料，恐怖情人竟抓狂將她強壓床上打分手砲，陳嫌一審被依強制性交罪判刑3年6月。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報

女大生小君（化名）與陳姓男子原為男女朋友因故分手，前年8月間小君要陳男至其租屋處將東西拿走，隨後見陳男手機內仍留有許多自己相片，遂向他要來手機正準備刪除時，陳男竟抓狂將她強壓床上打分手砲，陳男得逞仍不離開，直到她騙稱老師要來才離去，她事後提告，一審陳男被依強制性交罪判刑3年6月，全案可上訴。

判決指出，被害人小君（18歲）和陳姓男子為前男女朋友，105年8月20日上午小君叫陳男至其桃園租住處；將他放在套房內東西拿走，此時被害人看到被告手機裡面存有很多她的照片，她遂要陳男把手機交出想要把照片刪掉，陳男見狀立即抓狂，將她強壓床上，並動手扯小君衣服生氣的說，「誰叫你要刪我的照片，你都不顧慮我的感受，我幹嘛要管你」。

小君此時說要把手機還他，但陳男卻看也沒看將手機丟在一邊，並用雙手壓住她的雙手且跨坐在其身上，小君叫陳男不要太過分，但陳男不顧她一再反抗最後仍強制性侵得逞，陳男完事後小君雖叫他走，但他仍不願離開，小君害怕有危險便謊稱有老師要來接她，陳嫌離去後卻還一再打電話騷擾。

法院審理期間，陳嫌先是推翻在警局供稱有性侵小君，還辯稱兩人是合意性交，且指小君在案發後第4天才報案提告，於常情不合，但法官認為，案發時被害人僅18歲，於案發當日突遭被告實施強制性交犯行，在身心嚴重驚嚇受創，並擔心遭被告報復之情形下，待離開租屋處後，再行驗傷、報警處理，並無脫經驗法則。

法官認定，陳男為逞一己淫慾，罔顧小君女性自主決定權與身體控制權，違反小君之意願為性交，犯罪動機甚為惡劣，手段亦令人髮指，且犯後無悔改之意，非但嚴重戕害A 女身心 健康，更對社會治安有負面影響。因此，依強制性交罪判刑3年6月，全案可上訴。

(中時電子報)

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