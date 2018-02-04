39年來頭一遭！日綜《超級變變變》參賽者獲零分

2018年02月04日 01:58 時報周刊 溫博鈞

表演獲零分的「with B」兩人驚訝到不自覺笑出來。（翻攝自ytv）

由萩本欽一與香取慎吾一同主持的老牌節目《超級變變變》（日語：「欽ちゃん&香取慎吾の全日本仮裝大賞」）從1979年開播39年來首次出現了被評定為零分的表演，讓主持人萩本欽一也嚇了一跳。

該集共有35組表演者表演，藉由身體或簡易道具呈現自由創意，從模仿動物到再現自然景觀等演出，充滿創意與娛樂性。舞台右方有一長條計算評審按燈的燈號高塔，通常一次衝高，然後燈號漸漸向上增加，通過15個燈算合格，但最低也至少有兩、三分，這樣的結果已經持續了近40年，但最新一集的某參賽者得到歷史性的首次零分，現場氣氛尷尬。

原來這組參賽者是與諧星布勞森智惠美組成「ブルゾンちえみwithB」的浩至與大毅兩人，通稱「with B」，兩人表演「登上巔峰」，呈現大風雪中登上山頂的情境，但內容設計與表演方式令人冒冷汗，在台下擔任評審的布勞森智惠美看得更是尷尬，最後他們一個燈也沒有得到，成為節目史上第一組獲得0分的表演，他們還很不可置信地重複問：「0分？我們得0分？」

同樣擔任評審的演藝界大哥梅澤富美男以嚴肅臉孔問兩人：「你們練了幾次？」兩人回答「10次」，梅澤富美男看出有異，再問：「老實告訴我，練了幾次？」兩人才老實回答：「…5次」梅澤富美男聽了大罵：「給我滾回去！」兩人於是狼狽離開舞台，全場爆笑。

(時報周刊)