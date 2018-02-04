M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援春節疏運

2018年02月04日 03:20 中時電子報 高德順

受到M503事件影響，政府決定取消中國大陸東方與廈門航空176班春節加班機，估計影響達50000至60000人次。由於無法直航返台，預期改走金馬小三通的人數將會增高。因應金門可能出現大批返鄉客，國防部已經奉命準備至少6架C-130運輸機待命疏運，占全軍C-130總數（19架）的三分之一。C-130待命日期，目前訂在2月14至21日。

根據聯合報，空軍過去幾年協助投入春節疏運的C-130，最多不過2、3架，今年受到M503事件影響，疏運需求可能大增。位於屏東基地，負責操作C-130的空軍第6聯隊第10大隊，奉命至少要安排6架飛機待命疏運。國防部表示，一旦民航機的運量不足以負荷湧入人潮，交通部就會委請國防部派出C-130協助載運疏運外島民眾。旅客可以自願方式選擇搭乘，以具有我國籍者為限，「單程票」新台幣1000元。不過這筆錢必須繳交國庫，空軍不能自行留用。

因應今年可能出現的超高運輸量，屏東基地已經提前加強對C-130的檢修，讓機隊妥善率高於平常標準，當作是一場訓練與演習。國防部軍事發言人陳中吉少將說，空軍會在安排班表時，盡量讓官兵維持正常休假；如果真的必須上班，事後也一定會補休，不會損及應有權益。

(中時電子報)