M503爭議影響 空軍C-130至少6架支援春節疏運

M503爭議影響，政府取消大陸東方與廈門航空176班春節加班機，空軍C-130春節期間將待命支援離島疏運(資料照/李金生攝）

友善列印
中時電子報

受到M503事件影響，政府決定取消中國大陸東方與廈門航空176班春節加班機，估計影響達50000至60000人次。由於無法直航返台，預期改走金馬小三通的人數將會增高。因應金門可能出現大批返鄉客，國防部已經奉命準備至少6架C-130運輸機待命疏運，占全軍C-130總數（19架）的三分之一。C-130待命日期，目前訂在2月14至21日。

根據聯合報，空軍過去幾年協助投入春節疏運的C-130，最多不過2、3架，今年受到M503事件影響，疏運需求可能大增。位於屏東基地，負責操作C-130的空軍第6聯隊第10大隊，奉命至少要安排6架飛機待命疏運。國防部表示，一旦民航機的運量不足以負荷湧入人潮，交通部就會委請國防部派出C-130協助載運疏運外島民眾。旅客可以自願方式選擇搭乘，以具有我國籍者為限，「單程票」新台幣1000元。不過這筆錢必須繳交國庫，空軍不能自行留用。

因應今年可能出現的超高運輸量，屏東基地已經提前加強對C-130的檢修，讓機隊妥善率高於平常標準，當作是一場訓練與演習。國防部軍事發言人陳中吉少將說，空軍會在安排班表時，盡量讓官兵維持正常休假；如果真的必須上班，事後也一定會補休，不會損及應有權益。

(中時電子報)

陽明山下雪 北市晚間啟動交管 花蓮凌晨1分鐘連兩震 最大震度太…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。