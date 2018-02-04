因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼

因應共機繞台 鷹式飛彈進駐綠島蘭嶼。圖為屏東九鵬基地鷹式飛彈實彈射擊。（本報資料照片）

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中時電子報

中共軍機頻頻對台發動繞島長航，共軍航艦兵力逐漸成熟，未來可能在台灣東方的公海上操作，使得東部對防空作戰而言，不再是「快樂後院」。位於我國目前領土最東南角的蘭嶼，離中共軍機繞島的航路最近，國防部已決定，將防空火網前推，在蘭嶼與綠島，分別進駐鷹式防空飛彈。

台灣東部防空兵力明顯較西部少，區域防空僅有較老的鷹式飛彈，射程40公里；野戰防空方面，陸軍花防部也僅有1個排的復仇者飛彈車。根據聯合報，1950年代美方協助台灣劃設防空識別區與飛航情報區時，東南側就是一個缺角，近來共機穿越巴士海峽飛行，也常在此處切入我方防空識別區。為彌補這個缺口，國防部決定，在蘭嶼與綠島以「突擊排」方式，各進駐一組鷹式飛彈發射系統。蘭嶼距離台東市約80公里，本島鷹式飛彈鞭長莫及，這次進駐之後，未來共機若再飛入我方防空識別區，就可能進入射程內。

鷹式飛彈在我國已服役40多年，年事日高，國防部除擴編愛國者飛彈營，國造天弓三型飛彈也開始量產。先前媒體報導透露，花蓮與台東均已有愛國者飛彈進駐，宜蘭則有天弓三型飛彈營。天弓三與愛國者均屬機動部署，只要有開闊的平坦地形，發射車就可以就位。

至於中樞的「反斬首」任務方面，先前被縮編為機車排的憲兵機車，去年重新擴編為「快反連」。除了原先的禮賓勤務外，也多增加反恐、反斬首任務，配屬單兵攜帶的刺針防空飛彈與國造「紅隼」反裝甲火箭各9具。

(中時電子報)

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