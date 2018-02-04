超越霸王級寒流 急凍5日 低溫下探10度

2018年02月04日 07:04 中時電子報 吳毓敏 /綜合報導 /綜合報導

今年入冬最強寒流開始發威，全台各地溫度不斷下滑，加上豐沛的水氣，山區從昨晚(3日)開始飄下皚皚白雪。而今天(4日)寒流持續影響，各地氣溫明顯偏低且水氣仍多，尤其北台灣一整天的溫度都介於7到10度左右，體感溫度6度；清晨台中至台南已出現８、9度的低溫，而高屏及花東也只有11到13度，氣象局也持續針對全台各地及澎湖、金門、馬祖發布低溫特報。

氣象局指出，這波寒流除了威力強勁外，影響時間將持續到下周三(7日)，連5天清晨仍會出現10度以下的低溫，恐是自2004年連續6天出現10度以下低溫後最長的紀錄，並超越前年的「霸王及寒流」，意即創下本世紀第二長紀錄，成為「最強寒流」。

降雨、降雪方面，配合華南雲雨區東移，北部及東北部幾乎整天都會是有雨的天氣，尤其基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭有局部大雨的發生，至於花東及中南部也有局部短暫雨；今天在2000公尺以上高山仍有機會出現降雪，而北部1000公尺以上的山區也有降雪或積冰的機率，若有規劃賞雪行程的朋友，務必作足保暖措施，厚外套、毛帽、手套不可少，山區道路容易有結冰的現象，車輛請加掛雪鍊，並注意最新氣象及交通管制資訊。

氣象局提醒，強烈東北風影響，臺南以北、東半部地區及各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，並有較大風浪，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

空氣品質方面，高屏空品區因風速稍弱，為橘色提醒；外島及北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為普通；宜蘭及花東空品區良好。

(中時電子報)