2月4日各報頭版要聞

三大報版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

年底選戰 開拓票源 在野黨寄望公投綁大選

國民黨及時代力量都準備要在年底選戰同時發動公投，以公投綁大選，衝高投票率。時代力量已進行勞基法公投連署，國民黨也成立「公投小組」，規畫由國民黨智庫研擬公投命題。國民黨團總召林德福表示，將鎖定民生議題。他認為如果有公投議題加持，有助於衝高年底投票率。

少了176班春節包機…上海返台機票 飆破6000人民幣

兩岸春節加班機風波續延燒，連帶讓大陸台商面臨返鄉機票飆漲窘況。據知，目前上海飛台北機票已漲不少，去年來回機票頂多4000元（人民幣，下同），目前已喊到6000元，足足貴5成。大陸航運業者稱，176班加班機被取消，機票自然稀缺，價格必然上漲。

台北燈節 副市長被指搞「政變」 柯批挑撥離間 陳斥見縫插針

台北市副市長陳景峻2日接受電台專訪時，指市長柯文哲私下見廠商做法「違反行政體系」。有意參選台北市長的立委姚文智3日上午稱陳的說法是「政變」、「叛變」；陳景峻昨天出席活動時強調，跟柯文哲有很深的互信基礎，自己是就事論事，盼外界別趁此時「見縫插針」。

起薪3萬 78％企業無力兌現

總統蔡英文喊出基本工資3萬的夢想，根據統計分析，如果要圓總統的夢，占國內企業數高達77.87％、家數達39.2萬家、雇用逾130萬勞工的9人以下微型、小企業，每個月總計要增加30.5億元成本支出，將是無力兌現的不可承受之重。

@旺報

又紅又專 習5年軍改扎根

編者按 習近平2012年接掌中共軍委主席以來，推動中共軍史上最大規模的改革，一方面透過反腐徹查兩名卸任軍委副主席，重建軍委主席負責制，另一方面則是效法外軍，逐步組建職業軍人體系，企圖把共軍轉變成一支「又紅又專」的勁旅。

陸優惠台生 均標可上二本大學

大陸積極拉攏台生，祭出在台灣參加大學學測，只要拿到均標資格，就可以申請讀當地二本線大學，並提供獎學金，屏東不少家長坦承條件頗具有吸引力；有人說「明知是統戰，還是會考慮把孩子送去就讀」；另有家長表示，「不怕被貼標籤」，要讓孩子到大陸就讀，培養國際觀及世界觀。但有部分家長擔心政府不承認大陸學歷，持保留態度。

阿里金頭腦加持 賣場最瞭消費者

「純電商的時代已經過去，未來10年，將會是線上、線下和物流結合在一起的新零售時代。」阿里巴巴董事局主席馬雲在2016年創造出「新零售」一詞，也讓2017年成為大陸雙雄並起、遍地開花的「新零售元年」。

緯創昆山轉型 加碼設投資總部

不受大陸限汙令影響，台灣通訊電子大廠緯創將繼續在昆山加碼投資。緯創集團總經理兼執行長黃柏漙於近日造訪昆山，與昆山市長杜小剛會面時表示，緯創將繼續強化與昆山的合作，打造智慧工廠，增強在昆山投資，準備推動投資性總部建設，以及讓旗下緯視晶、啟佳通訊兩家公司進行再增資。

@工商時報

14檔雙資護體 穩軍心

美股上週跌勢令人怵目驚心，儼然一波小股災，投資專家認為，台股本週不排除面臨震撼教育，但熱錢效應尚未反轉，外資未見翻空，加上春節封關將近，政府基金護盤心切，台股下殺消化短線賣壓後可望回穩，篩選富邦金、頎邦、台化等14檔上周外資、官股同步加碼、且本益比低的雙資力挺股，除扮穩盤要角，也是投資人逢低佈局的重點。

蘋果股價 15個月來首修正

美股道瓊指數周五狂瀉666點，蘋果股價在「黑色星期五」這天也慘兮兮，跌幅深達4.4％，驟跌到3個多月低點。蘋果本季財測展望堪慮，是造成股價重摔的主因。

夜盤台指期 創上線最大跌點

美股2日道瓊指數狂瀉666點，連動夜盤台指期慘摔143點，跌幅達1.29％，創期貨夜盤上線以來最大單日跌點及跌幅，專家指出，台股明（5）日不排除短線恐慌賣壓出籠，封關前紅包行情是否變調？備受市場關切。

1月出口 有望創下連16紅

財政部統計處周三（7）將公布1月海關進出口統計數據，受到全球景氣穩定回溫，加上今年農曆年在2月，使1月的工作天數較去年增加四天，專家預估，1月出口年增率至少達到10％，創下連16紅沒問題。

(中時電子報)

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