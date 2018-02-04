昔包圍馬英九的陳抗今長伴小英 孫大千曝關鍵原因

總統蔡英文到哪，反年改抗議團體就到哪。（報系資料照,黃國峰攝）

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中時電子報

前國民黨立委孫大千稍早在臉書撰文指出，國民黨積弱不起、民進黨由盛而衰的原因。他說年輕新世代的力量崛起，新興中間選民將成為主導未來的關鍵，台灣的政治版圖已經進入了重新洗牌的時刻。他說若能深刻了解新興中間選民的思考模式和信念理想，就可以為幾個問題找到答案，包括原本如影隨形包圍馬英九總統的陳抗，現在長伴左右緊跟著蔡英文總統。

孫大千指出，新興中間選民具有六點特質，包括一、沒有藍綠，只看態度。二、跳脫統獨信仰，沒有仇恨包袱。三、厭惡傳統政治把戲，欣賞透明真實特質。四、長期身為「月光族」、「窮忙族」和「厭世代」，對未來不安，對現狀不滿。五、不看過去，活在當下。六、同情弱勢族群，關注勞工議題，捍衛正義價值。

孫大千接著表示，若能深刻了解新興中間選民的思考模式和信念理想，就可以為幾個問題找到答案，包括一、國民黨的政權為什麼會輪替？民進黨才執政不到兩年，支持度為何又會面臨雪崩式的滑落？二、柯文哲為什麼在沒有資源挹注，缺乏組織相挺的情況之下，仍然能夠以一人之力，對抗兩黨夾殺？三、為什麼原本如影隨形包圍馬英九總統的陳抗，現在長伴左右緊跟著蔡英文總統？四、為什麼當姚文智捧著老掉牙的「台獨意識」做為「台灣價值」，來批判柯文哲以「進步理念」為主的「台北價值」時，會無法引起新興中間選民的共鳴？五、為什麼綠營勢力發動大規模的「拔管」行動，企圖將藍營色彩濃厚的管中閔拉下馬，卻無法得到社會大眾的支持？

孫大千說當今之世，政黨強弱，並無定勢，由強轉弱，由弱變強，存於態度。

(中時電子報)

文章來源：孫大千臉書

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