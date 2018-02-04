銀色世界美極了！全台追雪最前線一覽表

2018年02月04日 08:58 中時電子報 簡怡欣 、 張鎧乙 、中天記者 劉至展 、 何孟謙 、 林易伸 、中天記者

桃園市復興鄉的拉拉山神木區昨日下午3時左右開始降雪，神木區內林道積雪5公分。（攝影／劉至展／桃園市府提供）

昨(3)日晚間大屯山主峰開始降雪了。（攝影／張鎧乙）

今年最強寒流發威，急凍全台，宜蘭太平山、桃園拉拉山、新竹司馬庫斯、南投合歡山以及台中梨山等地都陸續出現下雪情況，而台北陽明山地區昨晚也開始飄降冰霰，讓徹夜守候的追雪民眾樂開懷！以下就整理出全台賞雪前線一覽表，一睹台灣白雪皚皚的難得美景。

根據中央氣象局預報，本週末將迎接今年入冬最強寒流，降雪海拔下移至1,000公尺，3日晚間約9點時在大屯山主峰開始降雪，等候民眾非常興奮，紛紛拍照留念。（攝影／張鎧乙）

▶台北陽明山國家公園

大屯山主峰昨(3)日晚間約9點時開始降雪，陽明山二子坪有追雪民眾興奮迎來冰霰，預估今日一整天陽明山地區都有下雪的可能性。不過，明天下半天將轉乾冷，下雪的機率會降低。

提醒想去追雪的民眾，因山區下雨及起霧，昨日夜間已限制車輛管制。今(4)日大屯山鞍部氣象站回報早晨天空未下冰霰，路面也無結冰，上午8時30分已解除雪鏈管制；如有再下冰霰或下雪，將視路面狀況管制。

太平山昨日清晨起持續飄雪，累積到今日早晨6時，海拔高1,150公尺都可見皚皚雪景，見晴和太平山莊積雪約8公分高，翠峰山屋也有積雪6公分。（攝影／林易伸）

太平山昨日清晨起持續飄雪，累積到今日早晨6時，海拔高1,150公尺都可見皚皚雪景，見晴和太平山莊積雪約8公分高，翠峰山屋也有積雪6公分。（攝影／林易伸）

太平山昨日清晨起持續飄雪，累積到今日早晨6時，海拔高1,150公尺都可見皚皚雪景，見晴和太平山莊積雪約8公分高，翠峰山屋也有積雪6公分。（攝影／林易伸）

太平山昨日清晨起持續飄雪，累積到今日早晨6時，海拔高1,150公尺都可見皚皚雪景，見晴和太平山莊積雪約8公分高，翠峰山屋也有積雪6公分。（攝影／林易伸）

太平山昨日清晨起持續飄雪，累積到今日早晨6時，海拔高1,150公尺都可見皚皚雪景，見晴和太平山莊積雪約8公分高，翠峰山屋也有積雪6公分。（攝影／林易伸）

▶宜蘭太平山國家森林遊樂區

太平山昨日清晨起持續飄雪，迎來今年第3場瑞雪，氣溫達零下3度；累積到今日早晨6時，海拔高1,150公尺都可見白茫茫雪景，路面從16K開始出現結冰，見晴和太平山莊積雪約8公分高，翠峰山屋也有積雪6公分

考量人員安全為主，翠峰林道暫時持續封閉，太平山莊區域為避免入住遊客受困，因此遊樂區自宜專一線14.5k(海拔約1,300公尺)以上區域封閉(如有加裝雪鏈遊客請自行衡量安全性賞雪及雪季道路救援困難度與有限性)。今、明(5日)兩天暫不提供住宿，等到寒流雪害結束後，再行開放。

遊樂區開放區域以彈性管制點(約宜專一線14.5k)以下為主，開放區域的休園時間將依據實際氣候狀況彈性調整。今天太平山國家森林遊樂區開園時間暫定調整為早上7時，於臨時管制點完成後確定開放時間，也會依據現場狀況，提早封閉時間。

桃園市復興鄉的拉拉山神木區昨日下午3時左右開始降雪，神木區內林道積雪5公分。（攝影／劉至展／桃園市府提供）

桃園市復興鄉的拉拉山神木區昨日下午3時左右開始降雪，神木區內林道積雪5公分。（攝影／劉至展／桃園市府提供）

桃園市復興鄉的拉拉山神木區昨日下午3時左右開始降雪，神木區內林道積雪5公分。（攝影／劉至展／桃園市府提供）

▶桃園拉拉山

時隔2年，桃園市復興鄉的拉拉山神木區昨日下午3時左右開始降雪，迎來2018年第一場初雪，神木區內林道積雪5公分。

林務局新竹林區管理處公告，除車輛有裝雪鏈可至上停車場停車。其餘車輛禁止入内停車，遊客請步行入巨木區內參觀。此外降雪可能導致道路結冰，大溪警方昨日晚間7時開始，在台7線、桃116線口進行管制，車輛若沒有安裝雪鏈，就不能繼續通行。

新竹尖石鄉司馬庫斯昨日下午約2時左右開始飄雪，現場民眾嗨翻樂玩雪。（攝影／何孟謙）

新竹尖石鄉司馬庫斯昨日下午約2時左右開始飄雪，現場民眾嗨翻樂玩雪。（攝影／何孟謙）

▶新竹司馬庫斯

新竹尖石鄉的泰雅族部落司馬庫斯，昨日下午約2時左右開始飄雪，雪勢漸大，今早從山頂木屋區到遊客中心都可見白雪覆蓋，「上帝的部落」成為銀色世界。

▶南投合歡山

南投合歡山昨起降雪不斷，積雪已達10cm，吸引不少追雪族徹夜開車上山。今早7時解除台14甲線翠峰18K至大禹嶺41k道路封閉管制，但由於鳶峰24.5k到大禹嶺41k路段路面結冰，提醒駕駛目前限加掛雪鏈通行。

福壽山露營區覆蓋靄靄白雪，有遊客特地在水池邊紮營賞雪。（福壽山農場提供）

福壽山露營區一夜積雪約5公分左右，預料今天雪勢還會更持續。（福壽山農場提供）

寒流來襲，福壽山溫度將到冰點以下，營位被白雪冰封。（福壽山農場提供）

▶台中梨山

台中巿梨山的福壽山農場昨上午開始下冰霰，天黑之後溫度跌破冰點，冰霰變成雪花，今早露營區積雪約5公分左右，一早還有民眾捧著泡麵取暖兼賞雪；更高海拔的天池也被冰封，今天溫度更低，預料雪勢還會持續且更大。

(中時電子報)