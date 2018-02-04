MLB》打贏薪資仲裁 太空人「守護神」年薪漲逾8倍

傑爾斯去年世界大賽不振，但打贏薪資仲裁獲加薪。(美聯社)

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中時電子報

太空人「守護神」傑爾斯(Ken Giles)雖去年世界大賽爆掉，讓太空人不得已讓先發投手轉到牛棚支援，不過他整年表現佳，還是替自己爭取到好身價，美媒報導，傑爾斯未同意太空人提出的條件，首度和球隊進行薪資仲裁，最後贏得勝利，今年年薪460萬美金，比太空人開價多40萬。

27歲的傑爾斯去年出賽63場，戰績1勝3敗、自責分率2.30，38次救援機會守住34次，救援成功次數在美聯並列第4多。然而，傑爾斯季賽表現出色，到季後賽卻低迷不振，出賽7場戰績0勝2敗，自責分率高達11.74，讓太空人原本不算強的後防更加薄弱，被迫把先發當後援用。

傑爾斯今年首度取得仲裁資格，去年他年薪55萬，這次太空人開給他420萬，身價飆漲8倍，但他拒絕球隊開價，要求加碼到460萬，雙方走上仲裁，最後順利達標。太空人跟傑爾斯完成仲裁後，還得跟史普林格(George Springer)和麥克修(Collin McHugh)仲裁。

大聯盟今年雖自由市場流動冷清，各隊出於想省錢等原因，讓不少球員找不到家，不過走上仲裁的球員們卻是頻傳捷報。加上傑爾斯，以及同天跟光芒仲裁成功的黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)，現在已有5人在仲裁勝出，獲最高薪是紅襪貝茲(Mookie Betts)加到1050萬。

(中時電子報)

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