不熟爬梯機操作　孝子摔死患漸凍症父無罪確定

2018年02月04日 09:03 中時電子報 孫曜樟

王姓男子因父親罹患漸凍症，每日都用揹的方式帶父親出入3樓住家，妹妹不忍見哥哥辛苦，遂向新北市輔具資源中心租借一部撐桿式爬梯機，並由該中心教導她使用方法，不料，王男第一次使用就因不熟操作導致父親摔死，他悲痛之餘，還遭檢方依過失致死罪起訴，一審其獲判無罪，檢不服上訴，日前高院維持無罪原判，全案終告確定。

王姓男子和父親同住中和市一處公寓3樓，由於，父親罹患俗稱的漸凍症，進出家門都需由王男揹著上下樓，妹妹不忍見哥哥哥哥辛苦，遂在2015年底向新北市輔具資源中心；租借一部撐桿式爬梯機，供哥哥帶父親上下樓使用，輔具中心人員將載具送到王家後，先教妹妹使用方法，並訓練1小時通過認證，隨後再由妹妹教導王男使用方式。

但2016年初元旦，王男首次操作輔具要帶父親外出時，才下第一個階梯，就因不熟操作導致整個爬梯機向前傾倒，王男雖勉力想抓住機器，但反遭拉下一起滾落，王父頭部受創頸椎骨折送醫，在5天後不幸過世，王男在悲痛之餘還遭檢方以過失致死罪嫌起訴。

法院審理期間，王家人對爬梯機操作不易多有陳訴，且不追究王男過失，法官也調查發現，爬梯機重約35公斤，機器向前傾時，連輔具中心的男員工也無法抓住，所以，不是1小時訓練就可使用，應由專業人員操作較妥適。

再加上法官在調查過程中，獲知王男種種孝行，且真不知需要使用爬梯機需要經認證，因此，一審判其無罪，檢方不服上訴，高法官經調查也認同原審無罪判決，全案終告確定，四男也透過律師向法官表達感謝之意。

(中時電子報)