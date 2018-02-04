搞不懂民心？林濁水：民進黨實在有點怪

前民進黨立委林濁水。（中時資料照片，黃世麒攝）

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中時電子報

蔡英文總統去年與媒體年終茶敘時曾表示，改革經常要付出民調下滑的政治代價，這一點她早有心理準備。然而，民進黨秘書長洪耀福昨稱2018年選戰最重要意義是讓反改革保守力量死心，要讓國民黨再輸一次，兩岸才有新局。對此，前民進黨立委林濁水直言，「民進黨實在有點怪」。

總統蔡英文自上任以來，多項政策惹議，使民調不斷下探。統蔡英文去年召開年終記者會談上任一年的施政與未來展望，蔡英文說她知道自己民調下滑，夜闌人靜的時候，也曾想過自己是否還要繼續堅持改革，但她決定，她要做過去總統不敢做的事，與不敢付出的政治成本，改革仍會堅定推動。

蔡英文總統民調不佳，2018地方選舉民進黨面臨挑戰。洪耀福昨表示，台灣社會反改革的保守力量還是很強大，國民黨基礎並未因為2016敗選而潰敗，兩岸問題在僵持的情況下，若讓共產黨也覺得國民黨有復辟可能，就會繼續介入台灣政治，2018年選戰最重要意義是讓反改革保守力量死心，要讓國民黨再輸一次，兩岸才有新局。

對此，林濁水直言，民進黨實在有點怪。林說蔡總統不斷強調就是因爲堅持改革所以民調愈來愈低，但民進黨又呼籲民眾支持2018讓民進黨勝選，才能堅持改革政策。他說這豈不是說2018年民進黨希望在比現在更低的民眾滿意度的條件下迎接縣市長選舉？「到底是堅持改革就會讓民眾不滿，還是改革蹉跎不力才讓民眾不滿？民眾的看法和政府有沒有落差？恐怕搞清楚狀況再推政策比較有利」。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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