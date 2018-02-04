菸害教育互動體驗車啟動 教導學生遠離菸害

2018年02月04日 10:30 中時 林志成

林志成／台北報導

為了教導孩子遠離菸害環境，教育部與衛生福利部日前共同在台北市敦化國小辦理「菸害教育互動體驗車」啟動儀式，透過生動活潑的互動遊戲方式體驗，讓小朋友從小札根對菸害防制觀念，達到寓教於樂的效果。

世界衛生組織WHO指出：「全球每年因菸害導致死亡人數高達700多萬人，其中有600萬是吸菸者，約89萬不吸菸者卻因接觸二手及三手菸造成死亡」，可知菸品已嚴重危害健康。教育部強化學校推動更多元化適性的菸害防制教育，期望讓孩子懂得請吸菸的家人即刻戒菸，還給家人一個無菸害的清新環境。

教育部與衛生福利部日前在敦化國小啟動「菸害教育互動體驗車」，裝上人氣插畫家「小學課本的逆襲」可愛的看板的體驗車，由小朋友進行體驗活動，過程中藉由「菸害小學堂」教育活動讓敦化國小的小朋友深入認識三手菸及互動遊戲闖關、「菸害小偵探 密室的三手菸事件」觸控體驗遊戲，尋找家中殘留的三手菸，將菸害教育融入日常生活。

教育部表示，全台首輛菸害教育互動體驗車，後續開啟「菸害教育互動巡迴活動」，將深入全國高中（職）以下學校（包含幼托園所），期能發展為教學雙贏的學習共同體，合作、共享及成長，逐漸達成全面無菸、無檳校園的目標，持續以行動號召落實菸害防制共創無菸校園、無菸環境。

教育部國教署106學年也委託國立陽明大學辦理校園菸檳危害防制教育介入輔導計畫，將菸害宣導理念推廣至校園，除了針對近期興起的電子煙危害納入宣導，更強化學校教材及輔導策略，後續將辦理「網紅就是你」短片競賽，藉由吸引青少年學生的關注，希望教育學生能更了解菸害正確的知識。

(中時)