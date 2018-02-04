NFL》超級盃在維京人主場打 老鷹吃暗虧

2018年02月04日 10:03 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

第52屆超級盃開打前，專家、賭盤甚至球迷都多半看好新英格蘭愛國者隊，原因無他，作戰經驗豐富、明星四分衛布雷迪擅打硬仗，加上布雷迪的老搭檔、邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）即時傷癒歸隊，種種有利因子都倒向愛國者。

對費城老鷹隊最為不利的是，主力四分衛溫茲（Carson Wentz)自去年12月即因傷掛出免戰牌，替補上陣的弗爾斯（Nick Foles)欠缺指揮作戰的經驗，難以和布雷迪相提並論，而比賽是在明尼蘇達維京人主場所在的美國合眾銀行球場（US BANK Stadium)舉行，更讓老鷹吃了暗虧。

超級盃的地點是早就決定的，且維京人是國家聯會球隊，對美聯冠軍愛國者來說，在這裡出賽應是客場，對國聯冠軍老鷹而言，他們在球季和國聯冠軍戰時，已累積了在合眾銀行球場出賽的經驗，對場地的熟悉度優於愛國者隊應是理所當然，這不該是老鷹隊的利多嗎？事實卻不然。

老鷹在國家聯會冠軍戰中打敗的對手正是明尼蘇達維京人隊，這恐怕會讓原本就處在敵對狀態的主場球迷更添反感，並且在超級盃進行時，大多原本就偏好愛國者一邊的主場觀眾，更會一面倒的對老鷹隊喝倒采、替愛國者搖旗吶喊；對此，也有不少專家認為，國家聯會冠軍老鷹隊明明是在國聯球場打超級盃，卻非但沒有佔到地利的便宜，反而是先吃了暗虧。

(中時電子報)