NFL》超級盃在維京人主場打 老鷹吃暗虧

愛國者邊鋒葛朗考斯基傷癒復出，增添球隊爭冠本錢。(美聯社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

第52屆超級盃開打前，專家、賭盤甚至球迷都多半看好新英格蘭愛國者隊，原因無他，作戰經驗豐富、明星四分衛布雷迪擅打硬仗，加上布雷迪的老搭檔、邊鋒葛朗考斯基（Rob Gronkowski）即時傷癒歸隊，種種有利因子都倒向愛國者。

對費城老鷹隊最為不利的是，主力四分衛溫茲（Carson Wentz)自去年12月即因傷掛出免戰牌，替補上陣的弗爾斯（Nick Foles)欠缺指揮作戰的經驗，難以和布雷迪相提並論，而比賽是在明尼蘇達維京人主場所在的美國合眾銀行球場（US BANK Stadium)舉行，更讓老鷹吃了暗虧。

超級盃的地點是早就決定的，且維京人是國家聯會球隊，對美聯冠軍愛國者來說，在這裡出賽應是客場，對國聯冠軍老鷹而言，他們在球季和國聯冠軍戰時，已累積了在合眾銀行球場出賽的經驗，對場地的熟悉度優於愛國者隊應是理所當然，這不該是老鷹隊的利多嗎？事實卻不然。

老鷹在國家聯會冠軍戰中打敗的對手正是明尼蘇達維京人隊，這恐怕會讓原本就處在敵對狀態的主場球迷更添反感，並且在超級盃進行時，大多原本就偏好愛國者一邊的主場觀眾，更會一面倒的對老鷹隊喝倒采、替愛國者搖旗吶喊；對此，也有不少專家認為，國家聯會冠軍老鷹隊明明是在國聯球場打超級盃，卻非但沒有佔到地利的便宜，反而是先吃了暗虧。

(中時電子報)

NBA》找孟羅還不夠？綠衫軍鎖定… NBA》羅斯離隊原因曝光 竟去祕密…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。