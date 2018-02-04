不到艱困選區開疆闢土 小英親衛隊挨批：挑軟柿子吃

「余天ㄟ女兒」余筱萍已宣布參選台北市中正萬華區議員。（余筱萍提供）

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中時電子報

曾擔任民進黨發言人的吳沛憶、張志豪準備搶攻地方議員選舉，但卻為此槓上同選區黨員。對此，資深媒體人陳嘉爵認為，上述兩人頗具知名度，卻不到艱困選區開疆闢土，頗有「專挑軟柿子吃」之嫌！

陳嘉爵評論民進黨的選舉布局，指身為「小英親衛隊」的吳沛憶、張志豪到地方參選，惹出一身腥，陷入讓自家人陷入尷尬的窘境。他表示，余天為了女兒余筱萍參選台北市中正萬華區議員之事，日前槓上黨中央，質疑蔡英文不給面子，明知余筱萍參選了，還派吳沛憶出來搶位。

無獨有偶，黨工出身、同樣曾為發言人的張志豪今年也得到小英之友會奧援，銜命參選新北市中和區議員。中和地方盛傳，蔡英文是拿出一席監委給前立委趙永清，才換得他與現任立委江永昌同意把空出來的議員席次讓給張志豪經營。

陳嘉爵說，吳沛憶挾小英之威，公然與余天及游錫堃系決裂；張志豪也同樣以小英之勢，擠掉江永昌助理接班議員的機會。民進黨中央為了這兩席市議員，得罪不少自己人，算盤打得真不夠漂亮。

陳嘉爵在《NOWnews》名家論壇中強調，上述布局不僅讓余天失望而去，少了選新北市長的大將，也讓不少黨內人士怨懟，這些恐怕不是蔡英文想看到的狀況。總而言之，若蔡無法運用一手掌握的資源發揮分配之正向效果，未來只會走的更艱辛。

(中時電子報)

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