范丞丞錄節目打給范冰冰 一句話曝光私下相處模式

范丞丞近日參加大陸選秀節目《偶像練習生》受到關注。(圖／翻攝自微博)

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中時電子報
／綜合報導

范冰冰親弟弟范丞丞，近日參加大陸選秀節目《偶像練習生》受到關注，范冰冰也以行動力挺，見范丞丞在節目中失誤，她發文安慰，在最新一集節目中，接到弟弟電話，也是不斷替他加油打氣，看得出兩人私下感情超好，她對這個弟弟相當疼愛。

范丞丞打電話給范冰冰

《偶像練習生》最新節目中，首次讓練習生給家人打電話，范丞丞原本想打給媽媽，但因為沒繳電話費不能打，接著打了也沒接，在只能打給親人規定下，他打給姊姊范冰冰，雖然第一時間也沒接通，但後來范冰冰回打過來，范丞丞開心喊「姊姊」，想不到范冰冰直接說「怎了，聽說你上台忘詞了」，讓他無奈撒驕「我覺得妳可以這個事情別再說」。

不過，范冰冰也立刻給弟弟建議，要他不要緊張，「我看起來挺好的，第一次已經非常好了，你盡全力就行了，不要有壓力，聽見了嗎？」而范冰冰不知道弟弟在錄製中，對方問要不要跟大家打個招呼，她還回「不用啦，跟誰打招呼啊，你不要開免提啊」，等到弟弟說在錄製中，她才改口「好吧，那就跟大家say嗨吧」。

范丞丞見狀忍不住大笑，范冰冰聽到弟弟笑聲，脫口「你玩我是吧」，他趕緊解釋是製作單位要他給親人打電話，對姊解裝可愛撒驕，范冰冰再次喊話「你不要緊張啊，都挺好的，你加油，第一次不容易，好好的」，兩人互道掰掰就掛電話，范丞丞笑說「真的是來的很快，掛得也挺快」，網友見姊弟間互動可愛，都大讚她們感情真好，「冰冰對弟弟好有愛」。

(中時電子報)

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