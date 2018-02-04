蘇-25遭敘叛軍擊落飛行員喪生 俄軍轟炸報復

2018年02月04日 10:17 中時電子報 蔡萱

儘管俄國總統普丁去年底宣布，俄軍協助敘利亞政府軍大告成功，但敘利亞叛軍的抵抗如今仍在持續。俄國一架蘇愷-25戰機3日在敘利亞西北執行任務時遭反叛軍擊落，飛行員在跳傘後，在被叛軍企圖俘虜的過程因激烈反抗而遭射殺。俄軍隨後也對該區域叛軍空襲報復，造成當地30名武裝份子喪生。

俄國國防部表示，這架蘇愷-25戰機是被肩托式導彈擊落，事發後飛行員跳傘逃生所降落的區域是由沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）的同盟所控制的。儘管該飛行員從墜機事件中死裡逃生，但仍在跳傘後與叛軍在地面交火死亡。

蘇愷-25作為俄國空中密接支援（CAS）攻擊機，3日正在敘利亞西北部伊德利卜省執行任務。觀察組織表示過去24小時該區域，至少遭到俄軍12次空襲，這也使得敘利亞政府軍趁機推進。

俄軍蘇愷-25戰機。(圖/shutterstock)

這起俄軍戰機遭擊落的過程影片也在社群平台上流傳，從影片可見飛越天空的戰機在被擊中後快速起火，不久後戰機墜毀。影片還顯示戰機墜毀後，遍地是滿著了火的戰機殘骸，機翼上清楚可見代表俄軍的紅星。另外影片中也可見一名穿著軍服、全身是血的屍體躺在地上。

敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人拉赫曼表示，戰機墜毀前，飛行員跳傘逃生。之後判軍原本計畫俘虜該名飛行員，但飛行員不斷向反抗軍開槍反抗，最後遭到判軍射殺。

沙姆解放組織不久後也通過社群平台發表聲明，稱這次俄軍戰機是被該組織使用肩托式導彈擊落，並說該架戰機在附近城市薩拉凱普（Saraqeb）上空進行空襲，但聲明中並未有提及俄軍飛行員的生死。

俄軍稱在事發後對發射擊落戰機的防空導彈地區劑型精確打擊，消滅超過30名極端組織的武裝分子。目前也正與土耳其軍方合作，以找回飛行員遺體。

這此俄軍戰機遭叛軍擊落的事件非常罕見，這是自俄國從2015年9月介入敘利亞戰場以來，首次敘利亞叛軍將俄國戰機擊落，過去叛軍只有在2016年擊落一架俄軍直升機。這場戰事目前也已經造成45名軍人葬身戰場。

(中時電子報)